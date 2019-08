Manchmal liest man ja so einen Satz, der hängen bleibt. Der Satz „Wenn ich das Gefühl habe, ich bin einer Aufgabe nicht gewachsen, dann übernehme ich sie erst recht“ ist so einer. Er kommt von Frauke Mispagel, Mitgeschäftsführerin des Company Builders Otto Group Digital Solutions. Er drückt überspitzt eine tiefere Wahrheit über eine männerdominierten Unternehmenswelt aus. Man darf das auch als Aufforderung verstehen, Chancen zu ergreifen. Auch dafür liefern wir in unseren beliebtesten Beiträgen der vergangenen Woche einige Beispiel.

