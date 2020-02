Still Day One – die große Fly-Wheel-Aussage des 21. Jahrhunderts – doch hat Amazon schlicht jegliche Bodenhaftung verloren und bleibt deshalb auf der Stelle und an Tag Null? Oder trifft hier die verzerrte Wahrnehmung von Kunden und Händlern und Herstellern und Marken und Beratern und Investoren aufeinander? Ist Amazon am Peak oder reden schlicht alle ständig aneinander vorbei?

