Mutmacher oder Dauer-Optimist? In diese Woche ergründeten wir, wo Expert digital steht. Andere haben eher die Wut im Bauch. Kunden haben die beispielsweise oft auf die Paketdienste. Was die dagegen tun wollen? Das sagen wir in den kommenden Wochen. Zunächst schauten wir auf die Strategie der Logistikdienstleister für den Handel über Grenzen hinweg. Auch dieser Beitrag stieß auf großes Interesse. Wie etailment insgesamt. Das sagen die neuen LAE-Zahlen über uns. Danke dafür. Für Ihr Interesse, ihre Loyalität. Das macht Mut auf mehr. Unser Blick auf die beliebtesten Beiträge der vergangenen Woche.

Ihnen allen eine gute Zeit.

Unser Video zum Wochenende:

Inside the RFID Stickers from a Chinese Cashier-less Store

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

Diese Start-ups haben wir in dieser Woche vorgestellt: authorized.by