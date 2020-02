Das ist doch frustrierend: Wenn Du einen Konkurrent hast, der schneller, besser, moderner ist und deine Erfolge immer toppt. In so einer Situation hilft's wenig, dass Du mit Abstand der Größte bist. Lässt nur die Häme wachsen. Walmart muss damit leben, dass seine Zahlen immer mit denen von Amazon verglichen werden. Klar – der blaue Riese wächst langsamer als der deutlich kleinere Streber aus dem Internet. Aber sind solche Wettstreite wirklich noch relevant in Zeiten, in denen ein Virus langsam die Weltwirtschaft lahm legt und Tausende daran sterben? Corona kommt näher, aber lasst uns bitte Ruhe bewahren – vielleicht mit einem Hanftee?

