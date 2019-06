etailment hat eine monatliche Leserschaft von rund 85.000 Entscheidern. Das sagt die frisch erschienene LAE 2019 (Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung). Was die Entscheider in dieser Woche gelesen haben könnten, das sagt unser Blick auf die beliebtesten Beiträge.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email