Bargeldlose Bezahlsysteme spielen eine immer größere Rolle im Handel. Ist Cash also ein Auslaufmodell? Zücken alle nur noch das Smartphone an der Kasse – oder kann sich auch die Kartenzahlung innovativ weiterentwickeln? Frank Büttner, Geschäftsführer S-Payment, taxiert in 10 Thesen die Zukunft des Bezahlens und schaut dabei auch ganz besonders auf die Kundenperspektive.

