Es wird in allen Märkten mit harten Bandagen gekämpft. Ganz besonders auch im Parfumhandel. Der Graumarkt sei gefühlt so groß, wie nie zuvor, klagen Christian Lorenz und Haensel von der Beauty Alliance. Wie sie sich wehren, wie andere Händler in anderen Märkten kämpfen, wie sie sich auf neue Trends einstellen und wo Chancen lauern, das beschreiben unsere beliebtesten Beiträge der vergangenen Woche.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email