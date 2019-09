Frauen, die sich in Sportgeschäften nicht wohlfühlen, sind eine aussichtsreiche Zielgruppe. Und dass Wolle oder Filz gar nicht aus der Mode kommen, zeigt sich zur Zeit in der Schuhmode. Wer seine Kunden gut kennt, weiß, was er ihnen verkaufen und wie er sie ansprechen kann – auch wenn einmal etwas nicht perfekt klappt. Mit diesen Erkenntnissen im Kopf kann auch die neue Zahlungsrichtlinie PSD2 praktisch umgesetzt werden: Schauen Sie hin, was Ihre Kunden wollen. Dann wächst auch der Mut, sich gegen Amazon durchzusetzen und den Marktplatz nur als Teil einer einzigartigen Strategie zu sehen und nicht als Vertriebskanal, der zum Pflichtprogramm gehört. In diesem Sinne viel Lesefreude mit den Geschichten und Erkenntnissen aus dieser Woche.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Vor dem ersten Meeting schon schlauer als andere: Mit dem Morning Briefing von etailment. Der News-Espresso für die Branche. Hier geht es zum Abo