Liebe Leserin, lieber Leser, während Zalando gerade ein bisschen beschämt ist, Otto ein wenig albert, ist es Zeit für mehr Ernst. Eine neue Studie zeigt, wie gewaltig die Macht von Amazon ist. Und zwar sogar dann, wenn man stationären Handel und E-Commerce in einen Topf wirft.

Die bislang eher gefühlte Macht von Amazon in einigen Warengruppen belegt nun eine neue Studie. Bei Büchern liegt der Marktanteil bei fast 20 Prozent, bei Spielzeug bei 16 Prozent, in der Warengruppe Haushalt, Garten, im Segment Baumarkt sind es rund 10 Prozent (und bei Elektroartikeln sind es nochmals 16 Prozent Marktanteil. Das dramatische daran:. Wohl auch deshalb sieht die Studie Amazon bei Kleidung nur bei 1,1 Prozent. Online gilt Amazon bei Mode und Textilien nämlich schon längst als mögliche Nummer 2 . Über die Studie, sie kommt von der Universität St. Gallen sowie den Handelsberatern Etribes und Factor-A, berichtet das Handelsblatt . In diesem Zusammenhang nicht ganz uninteressant: 43 Prozent der laut EHI Top-1.000-Onlineshops (darunter etliche Multichannel-Händler) sind auf dem Amazon-Marktplatz dabei.