Liebe Leserin, lieber Leser, das war gestern aus Sicht eines Mediums, das sich vieler Nachrichtenquellen im Internet bedient, kein besonders guter Tag. Denn das Europaparlament hat für eine Reform des Urheberrechts und einem „Leistungsschutzrecht“ gestimmt. Meiner Meinung nach ein deutlicher Angriff auf die Netzkultur und auch auf die Freiheit von Informationen. Ohne den Glauben daran hätte Tim Berners-Lee seine epochale Erfindung des World Wide Webs wohl nicht gemacht. Ins Visier genommen wird Google, treffen wird es andere.

Mit mehr Bio will sich Bringmeister gegen andere E-Food-Anbieter profilieren, weiß die Lebensmittelzeitung . Dazu ist die Edeka-Tochter eine langfristig angelegte strategische Kooperation mit Alnatura eingegangen. In Berlin sind ab sofort mehr als 1000 Produkte des Großhändlers im Angebot. Außerdem ist geplant, die Zusammenarbeit auf München und damit auf das gesamte Liefergebiet auszuweiten.

In der bayerischen Landeshauptstadt bietet Amazon Logistics jetzt auch den „München Express“. Wer aus den 100.000 entsprechend qualifizierten Artikel bis 12 Uhr bestellt, erhält seine Lieferung dann pünktlich zum Feierabend. Jochen Krisch vermutet, dass die Einführung des Dienstes nicht nur etwas mit der wohlhabenderen Klientel dort zu tun hat. Amazon dürfte hier schlicht bereits sein Netz an City-Depots am weitesten entwickelt haben.

In der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs eröffnet am 22. September der fünfte Store des Unternehmens. Am neuen Standort in der Lautenschlagerstraße 20 können die Kunden auf 430 Quadratmetern Notebooks, PC und Zubehör vor Ort kaufen. Außerdem wird Click & Collect für Online-Ware angeboten.

Ab sofort gehört Oliver Klinck zum Führungsteam des Unternehmens. Er übernimmt die neu geschaffene Position des „Vice President Commercial Operations“. Damit ist der 49-jährige für das gesamte B2C-Geschäft auf dem deutschen eBay-Marktplatz verantwortlich ist. Er berichtet an Deutschland-Chef eben Sermon. Klinck soll unter anderem dafür sorgen, dass Lücken im Sortiment geschlossen werden, wie neuhandeln.de weiß. Als „Vice President Fashion & Sports“ war Klinck auch bereits beim Otto-Versand in Hamburg tätig.

INTERNATIONAL

Die französische Warenhaus-Gruppe, hinter der das Emirat Katar steckt, wird Ende 2019, Anfang 2020 mit dem Verkauf von Luxusartikeln im Internet beginnen. Wie die Textilwirtschaft berichtet, ist das Unternehmen bereits im E-Commerce aktiv und unterhält bereits Shops für Streetwear und Contemporary-Mode.

Nur einen Tag nach Bekanntgabe der Fusion zwischen Karstadt und Kaufhof, legt dessen Mutter aktuelle Geschäftszahlen vor. Demnach fährt der kanadische Konzern im zweiten Quartal für den Zweig HBC Europa, zu dem auch Galeria Kaufhof gehört, einen Nettoverlust von 121 Mio. kanadischen Dollar (79,9 Mio. Euro) ein. Durch den als „Fusion unter Gleichen“ deklarierten Zusammenschluss sollen rund 411 Mio. Euro in die Kasse von HBC fließen, wie die TextilWirtschaft weiß.

TRENDS & FAKTEN

Im Zuge der Verbreitung der smarten Assistenten spielt auch das Thema Personal Assistant Search Optimization eine immer größere Rolle. Horizont erklärt kurz und prägnant, worauf es dabei ankommt.

Das Beratungsunternehmen FTI Consulting prognostiziert in seinem „US online Retail Forecast“, dass Amazon im Jahr 2023 für die Hälfte aller US-Onlineumsätze stehen könnte. Der Anteil der Online-Erlöse am Gesamthandel liegt derzeit bei rund 13%. Die Analysten gehen davon aus, dass dieser bis zum Jahr 2030 bis auf 25 Prozent steigt und dann abflaut.

Nutzerdaten und originale Sprachbotschaften sind ein Schatz für Unternehmen. Kompetent analysiert, können Unternehmen ihre Angebote den Kunden auf den Leib schneidern. Hier setzt das kalifornische Start-up Dashbot an: Ziel ist es, das Nutzerverhalten von Grund auf zu verstehen, damit Unternehmen ihre Angebote besser anpassen zu können.

Das Vergleichsportal ist eine Kooperation mit dem Online-Einrichtungs-Shop Wayfair eingegangen. Dessen Katalog ist jetzt auch auf dem Portal durchsuchbar. Möbel24 hat im 2. Quartal 2018 nach eigenen Angaben etwa 10 Mio. Euro-Plattform-Umsatz erwirtschaftet.