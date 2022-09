Zwei Folgen des Todes von Elizabeth II., die es im republikanischen Deutschland nicht gibt: 1) 875 Marken, darunter Heinz, müssen sich neu als "Hoflieferanten" bewerben, dürfen aber noch zwei Jahre das königliche Wappen tragen, so der Fachverband Royal Warrant Holders Association. 2) Nicht nur Tesco, Lidl, Asda und Marks & Spencer schließen laut TheSun.co.uk am Begräbnistag, auch Ebay UK behandelt den 19. September wie einen Feiertag, schreibt ChannelX.world: Es wird nichts geliefert, und Bestellungen verzögern sich um diesen Tag.

Kampagne, Messeauftritte: Alibaba.com buhlt um deutsche KMUs

Unter dem Slogan "Es gibt immer Raum für Wachstum" hat die chinesische E-Commerce-Plattform Alibaba.com eine Marketing-Kampagne in Deutschland aufgelegt. Sie sei auf Social Media und Youtube, über Programmatic Advertising, online und in ausgewählten Printmedien zu sehen. Dazu kommen zwei große deutsche Messen. So ist Alibaba.com erstmals auf der Automechanika (die noch bis zum 17. September läuft) mit einem Stand vertreten, um die "Beschaffung aus einer Hand" für Autoteile zu demonstrieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte die Plattform auf der IFA Berlin "direkten Zugang zu Produkten und Anbietern der Unterhaltungselektronik" ermöglicht, wie sie schrieb. Kampagne und Messeauftritte sind offenbar Teil der globalen Aktion "Super September" mit dem Ziel, kleinen und mittleren Unternehmen "zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern".



About You senkt Umsatz- und Ergebnisprognose

Statt mit 25 bis 35 Prozent Umsatzplus rechnet der Hamburger Online-Modehändler About You jetzt mit zehn bis 20 Prozent Plus für das Geschäftsjahr 2022/2023. Das würde einen Umsatz zwischen 1,9 und 2,1 Mrd. Euro bedeuten, teilt das Unternehmen mit. Für die bereinigten Ebitda gilt jetzt –140 Mio. bis –120 Mio. Euro (bisher –70 Mio. bis –50 Mio. Euro). Als Gründe nennt About You die "[s]inkende Verbraucherstimmung und eine Verschlechterung makroökonomischer Faktoren". Es gelte aber weiter das Ziel, "den Break-even auf Basis des bereinigten EBITDA auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2023/2024 zu erreichen".



TW-Studie: Zalando verliert an Mitarbeiter-Zustimmung

About You auf Platz 13 (Neueinstieg), Zalando auf Platz 16 (Vorjahr 7), Amazon auf Platz 26 (Vorjahr 24): Drei Onliner sind in der Studie "Working in Fashion 2022" der Zeitschrift "Textilwirtschaft" unter die Top 40 des Gesamt-Rankings gekommen. 6855 Studenten, Auszubildende und Angestellte haben sich im Juni an der "branchenweit größten Mitarbeiter-Befragung" beteiligt, schreibt Textilwirtschaft.de. Der Handel stellt 56 Prozent der Top 40, Gesamtsieger ist Adidas. Zalando habe mit neun Plätzen Abstieg "am meisten verloren [...] in den Augen der Mitarbeiter".



Gestern Streik bei Amazon in Winsen

Am gestrigen Mittwoch (14. September) um 5:30 Uhr hat NDR.de zufolge ein Warnstreik im Amazon-Logistikzentrum in Winsen (Luhe) begonnen, der bis 23:30 Uhr dauern sollte. Die jüngste Lohnerhöhung von drei Prozent sei angesichts der Inflation "viel zu niedrig", zitiert der Sender eine Vertreterin der Gewerkschaft Verdi. Amazon habe darauf hingewiesen, dass seit Anfang September alle Amazon-Beschäftigten in Deutschland mehr Lohn erhielten, in Winsen liege der Brutto-Einstieg jetzt bei 12,59 Euro/Stunde (inklusive Bonus 13,17 Euro).