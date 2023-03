///// HANDEL INTERNATIONAL

Kassenlos lässt sich noch steigern: In den USA können Kunden der Bäckereicafé-Kette Pantera künftig über die Amazon-Technik "Amazon One" durch das Vorzeigen der Handfläche bezahlen und das Kundenbindungsprogramm "My Pantera" nutzen. "Amazon One" gibt es schon seit Herbst 2020 , Pantera aber sei "die erste Restaurantkette, die die neue Kundenbindungsfunktion von Amazon One anbietet", verkündet Amazon . Die beiden Pilotfilialen stünden in St. Louis.dass die Registrierung für "Amazon One" online erfolgen könne.Die chinesische E-Commerce-Plattform JD.com setzt den Ausbau ihrer Infrastruktur in aller Welt fort: Die US-Tochter JD Logistics United States habe ein drittes automatisches Verteilzentrum im US-Bundesstaat Kalifornien eröffnet, meldet das Unternehmens-Blog . Es sei explizit auf die Abwicklung von Online- und stationären Bestellungen ausgerichtet. JD.com bewirtschafte jetzt rund 121.000 Quadratmeter Lagerfläche im Bundesstaat und US-weit fünf Verteilzentren. In China seien es mehr als 1.500. ( Via Retaildive.com .)