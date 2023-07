Umfrage: Was wünschen Sie sich für das Bezahlen der Zukunft?

Welche Wünsche haben Sie als Händlerin und Händler an das Bezahlen der Zukunft? Euro Kartensysteme hat dazu eine Umfrage aufgelegt. Nehmen auch Sie daran teil und beteiligen sich so an der Weiterentwicklung der girocard.



Amazon zwingt Mitarbeiter zurück ins Büro

Amazon schafft die flexiblen Arbeitsbedingungen aus der Pandemiezeit ab beordert seine Mitarbeiter zurück ins Büro. In den USA waren in den letzten Jahren viele Arbeitnehmer in günstigere Gegenden umgezogen, weshalb die Ankündigung auf heftige Proteste stieß. Amazon hat nun alle aufgefordert, nötigenfalls umzuziehen, um mindestens drei Tage in der Woche im Büro anwesend sein zu können. Andernfalls werde dies als „freiwillige Kündigung“ gewertet, heißt es in einer internen E-Mail, wie FAZ.net unter Berufung auf das Magazin „Business Insider“ berichtet. Für den Umzug werde eine Frist von zwei Monaten eingeräumt. Auch andere US-Konzerne wie Google, Meta und Salesforce beordern ihre Mitarbeiter ins Büro zurück.



Streik bei UPS in den USA nicht mehr ausgeschlossen

Der globale Logistik-Unternehmer UPS und die Gewerkschaft „The Teamsters“ haben zwar Ihre Verhandlungen wieder aufgenommen, aber nur bis zum 31. Juli Zeit, um einen Streik noch abzuwenden. Laut einem Gewerkschaftssprecher seien seine 340.000 Mitglieder „bereit zu kämpfen“, wie FastCompany berichtet. Die Rahmenbedingungen der Fahrer-Verträge seien seit 2018 nicht angepasst worden, dabei würden seitdem „Millionen mehr Pakete zugestellt“. Der Marktanteil von UPS in den USA beträgt 25 Prozent mit 24 Mio. Zustellungen am Tag. Der letzte Streik bei UPS fand im Jahre 1997 statt, als 185.000 Mitarbeiter die Arbeit niederlegten.



Online-Absatz von Haushaltsgeräten sinkt leicht

Nachdem der Online-Absatz von Haushaltsgeräten während der Pandemie deutliche Gewinne verzeichnet hatte, ist dieser nun leicht rückläufig, was als „Normalisierung“ wahrgenommen werde, wie ChannelX auf Basis einer Erhebung von Foxintelligence einordnet. Eine Produktgattung sei allerdings „immun“ gegen den Rückgang und verbesserte ihren Umsatz, zumal sie auch das Top-Hochzeitsgeschenk des Jahres in Großbritannien sei: Heißluftfritteusen. Der Anteil des stationären Handels mache bei Haushaltsgeräten zwar immer noch rund die Hälfte aus, sei aber von 2020 bis 2023 um weitere 10 Prozent gesunken.



Shein gibt im Quartal 600.000 Dollar für Lobbyarbeit aus

Das chinesische Fast-Fashion-Modeunternehmen Shein will demnächst in den USA an die Börse, steht aber wegen seiner Arbeitsbedingungen in China und anderer fragwürdiger Praktiken unter Beobachtung. Eine Gruppe von US-Abgeordneten forderte die Börsenaufsicht SEC im Mai auf, den Börsengang von Shein zu stoppen, bis das Unternehmen nachgewiesen habe, dass es keine Zwangsarbeiter einsetze. Nun hat Shein zum ersten Mal seine Lobbyausgaben veröffentlicht und damit dokumentiert, dass man im zweiten Quartal rund 600.000 US-Dollar ausgegeben habe. In seinem Bericht bezeichnet Reuters.com dies als „moderate Summe“; Walmart etwa habe 1,4 Mio. ausgegeben.



H&M klagt weiter gegen Shein wegen Urheberrechtsverletzungen

Nochmal Shein: Der schwedische Modehändler H&M hat am Hongkonger High Court eine Klage gegen den chinesischen Konkurrenten eingereicht. Shein verletze das Urheberrecht und die Markenrechte. Die Klage gehe bereits zurück auf das Jahr 2021, aber anlässlich einer aktuellen Anhörung wurden nun Details bekanntgegeben. Veröffentlichte Fotos von Dutzenden von Artikeln, darunter Bademode und Pullover, belegen laut H&M, dass Shein seine Designs gestohlen habe, wie Retail Detail EU berichtet. Laut Bloomberg wurden allein in diesem Jahr in den USA mehr als ein Dutzend Klagen gegen Shein eingereicht. Die meisten endeten mit einer außergerichtlichen Einigung. In einer anderen Meldung zeigt sich, dass H&M durchaus auch Shein kopiert, zumindest beim Preis: H&M verkauft Crop Tops für 1,70 Dollar.