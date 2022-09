///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Ukraine gibt im Krieg gegen Russland nicht auf und setzt auf die Unterstützung aus der ganzen Welt. Nun können Verbraucher das Land und die Ukrainer durch einen Einkauf ukrainischer Produkte im neuen Online-Shop des Landes "Made with Bravery" unterstützen. Fünf Prozent eines jeden Einkaufs fließen an die Plattform United24, die Präsident Wolodymyr Selenskyj gestartet hat und auf der Spenden gesammelt werden. Angeboten werden in dem Online-Shop "Brave Merch"-Produkte in den Landesfarben, Kleidung und Schuhe, Kosmetika, Kinderprodukte und Lebensmittel. Das Geld von United24 fließt in den Wiederaufbau des Landes. Zu den Unterstützern der Initiative und des Online-Shops gehören das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine, das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine und das Amt für Unternehmertum und Export.Uber hat sich bereit erklärt, im US-Bundesstaat New Jersey Steuerschulden in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu bezahlen. Die Regierung von New Jersey hatte 2019 insgesamt 650 Millionen US-Dollar gefordert, da Uber Fahrer als eigenständige Auftragnehmer und nicht als Angestellte eingestuft hatte, berichtet Business Insider . Die Finanzbehörden hätten erklärt, dass Uber damit in den vier Jahren zuvor Steuerzahlungen umgehen wollte. Mit der Einstufung der Fahrer als Vertragspartner verhindere das Unternehmen Sonderzahlungen für Überstunden oder in Krankheitsfällen. Nach Auffassung des Arbeitsministeriums hätten die Fahrer aber Rechte, unabhängig vom Geschäftsmodell des Unternehmens.Die indische Regierung hat einen Gesetzentwurf gegen gefälschte Bewertungen auf Internet-Plattformen vorgelegt, meldet Inc42 . Im Mittelpunkt stünden Kommentare und Klassifizierungen auf Online-Marktplätzen sowie Plattformen für Hotel- und Reisebuchungen. Die Ministerien befänden sich nun in Gesprächen mit dem Online-Handel und den Betreibern weiterer Plattformen. Die Vorschriften sollen in Kürze in Kraft treten. Es müsse sichergestellt werden, dass die Bewertung tatsächlich vom Nutzer stamme, so die Regierung. Durch die wachsende Bedeutung des E-Commerce sei eine solche Vorgabe erforderlich. Nach Angaben von Inc42 hat der Online-Handel in Indien ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar, bis 2030 wird ein Anstieg auf 400 Milliarden erwartet.Der indonesische Online-Händler Blibli hat den Status als autorisierter Marktplatz für Apple-Produkte erhalten. Damit wird nun der Online-Shop neu sortiert und alle Produkte aus dem Hause Apple, die nicht von autorisierten Anbietern stammen, aus dem Programm genommen, heißt es bei Tech in Asia . Das Unternehmen habe erklärt, dass damit die Authentizität der Produkte garantiert werde. Blibli werde in Indonesien neben JD als Nummer drei im E-Commerce hinter Tokopedia und Shopee eingeordnet. Im vergangenen Jahr wurde Blibli als Unicorn eingestuft, in diesem Jahr solle der Börsengang folgen.