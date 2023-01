Das trifft den E-Commerce und seine Kunden: Verdi ruft "die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren (Verteilzentren) bundesweit" zum Streik auf, und zwar bereits seit gestern und für den ganzen heutigen Freitag. "In den folgenden Tagen werden weitere Streiks folgen", kündigt die Gewerkschaft zudem an. Die Gewerkschaft DPVKOM plant für Freitag und Samstag Streiks "in der Niederlassung Betrieb Karlsruhe sowie erstmals auch in der Niederlassung Betrieb Mannheim". Sie rechnet damit, dass allein durch sie 120.000 Paketzustellungen betroffen sein werden. Kommen Sie gut durch.

///// HANDEL NATIONAL

Every Foods führt Abos ein

Every Foods, Berliner Lieferdienst für vegane Tiefkühlgerichte, hat einen "Lieferplan" eingeführt – und damit nichts anderes als ein Abonnement. Wöchentlich, zwei- oder vierwöchentlich werde ein mindestens sechs Produkte umfassendes Paket geliefert, laut Website jederzeit kündbar und ohne Mindestlaufzeit. In einer Pressemitteilung nennt Every Foods Knuspr, Alfies, Mjam Market, Gurkerl, Getir, Alpakas und Amazon Fresh als Vertriebspartner für Teile des Sortiments, Uber Eats, Wolt, Zero Percent, Westwing, Kreutzers, Local Life und Lieferando als Lieferpartner.



Wolt dockt an Klarna an

Beide Unternehmen sitzen in Skandinavien, die Neuerung betrifft aber auch Deutschland: Vom 23. Januar an bietet Wolt seiner deutschen Kundschaft Klarna als Zahlungsmethode mit monatlicher Abbuchung an, wie der Zahlungsdienstleister mitteilt. "Bei der Zahlung [...] werden alle Wolt-Bestellungen in einer einzigen, zinsfreien Zahlung gebündelt, die monatlich automatisch abgebucht wird", heißt es. Das gelte außer in Deutschland auch in Finnland, Schweden und Norwegen.



Deutschland-Geschäft zieht Zur Rose ins Minus

Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose hat 2022 mit 1,84 Mrd. Schweizer Franken 9,7 Prozent weniger umgesetzt als im Jahr zuvor, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Zur Rose habe ein Minus dieser Größenordnung angekündigt, unter anderem wegen Verzögerungen bei der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland, wo der Umsatz 2022 um 18 Prozent auf 1,09 Mrd. Franken gesunken sei. Das Plus von 9,5 Prozent in der Schweiz (auf 687 Mio. Franken) reiche angesichts des deutlich kleineren Umsatzanteils nicht, das Minus in Deutschland wettzumachen. Die Apotheke wolle sich vorerst auf die Profitabilität konzentrieren.



Sheego mit neuem Chef

Der Frankfurter Modeversender Sheego, Teil der Otto Group, hat mit Wirkung zum 1. März Michael Derse, bisher Bereichsleiter Finanzen und Controlling, zum zweiten Geschäftsführer neben Beatrice Grünwald ernannt. Der bisherige Co-Chef Torge Doser verlasse Sheego auf eigenen Wunsch, teilt Otto mit.