///// HANDEL INTERNATIONAL

Großer Gewinner des starken Online-Handels in der Schweiz 2021 war Zalando. Der Modehändler steht mit Vorsprung an der Spitze einer Rangliste der Zürcher E-Commerce-Agentur Carpathia, schreibt Handelszeitung.ch . Der Umsatz habe nach Angaben im Geschäftsbericht von Zalando und einer Berechnung von Carpathia bei rund 1,4 Mrd. Schweizer Franken gelegen, auf den nächsten Plätzen folgten Digitec.ch und Amazon.de. Die Umsatzzahlen von acht Unternehmen in den Top Ten beruhen allerdings auf Schätzungen von Carpathia. Den größten Zuwachs habe im vergangenen Jahr Ikea erreicht und liege nun auf Platz zehn. Die Analysten gingen davon aus, dass der Online-Handel auch in diesem Jahr weiter wachsen werde.Der Krieg in der Ukraine beeinflusst auch die Lieferbeziehungen im Einzelhandel. Im Geschäft mit russischen Unternehmen gibt es einiges zu beachten, das auch als Blaupause für andere Handelsbeziehungen gelten kann. Was Einzelhändler wissen müssen, erklärt Tobias von Tucher, Rechtsanwalt und Partner bei PwC Legal, im Interview auf Etailment.de Amazon hat gegenüber der EU-Kommission im seit November 2020 andauernden Verfahren wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht in einigen Punkten nachgegeben. So verpflichtet sich der Online-Riese dazu, eigene Daten über Verkäufer auf seiner Plattform nicht mehr zu verwenden, heißt es von Seiten der EU-Kommission . Amazon hatte nach Einschätzung der Kommission Daten der externen Anbieter genutzt, um die eigenen Produkte besser zu platzieren. Verkäufer sollen in Zukunft in der "Buy Box" gleich behandelt werden, schreibt Wirtschaftswoche.de . Im Rahmen des Prime-Programms verpflichtet sich Amazon, dass die Verkäufer freie Wahl ihrer Logistik-und Lieferdienste haben und es nicht zu einer Bevorzugung von Unternehmen komme, die die Dienste von Amazon nutzten. Mitbewerber von Amazon haben nun bis zum 9. November Zeit für ihre Stellungnahmen.Gegenwärtig betreibt der zu Alibaba gehörende Streckengeschäft-Logistiker Aliexpress in Europa rund 36.000 Paketstationen ("pick-up points"). Das schreibt Channelx.world und fügt hinzu, bis Ende des Jahres sollen es 47.500 sein: 16.000 in Polen (Partnerschaft mit Inpost), 15.980 in Frankreich (Partnerschaft mit Mondial Relay) und 11.600 in Spanien (Partnerschaften mit Celeritas und Puntomox). Die Summe ergibt allerdings 43.580 (plus 7.580 oder 21 Prozent), nicht 47.500. Von Deutschland ist in der Meldung nicht die Rede.Das pakistanische Quick-Commerce-Startup Airlift hat nach einer fehlgeschlagenen Finanzierungsrunde am 12. Juli den Betrieb eingestellt. Techinasia.com verweist auf einen Linkedin-Post des Unternehmens . "Die weltweite Rezession und der jüngste Abschwung auf den Kapitalmärkten haben die Wirtschaftstätigkeit insgesamt beeinträchtigt und verheerende Auswirkungen auf Airlift", heißt es dort – die Investoren hatten nicht genug Geld für den Kapitalbedarf in der Series-C1-Runde.