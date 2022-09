///// HANDEL INTERNATIONAL

Wieder einmal knöpft sich ein Gericht den Online-Riesen Amazon vor, diesmal ist es der US-Bundesstaat Kalifornien mit seinem Generalstaatsanwalt Rob Bonta in San Francisco. Auch die Vorwürfe sind nichts neues: Verstöße gegen das Kartellrecht, Preistreiberei, wettbewerbsschädliches Verhalten, Benachteiligung von Drittanbietern etc. Man wolle Amazon die Durchsetzung solcher Verträge bzw. Vertragsbestandteile verbieten, so das erklärte Ziel der Justiz. Amazon soll laut Amazon Watchblog in einer Stellungnahme argumentiert haben, dass die Preise gerade dann steigen werden, wenn die Klage Erfolg hätte . Bereits im Vorfeld habe das Unternehmen erfolglos versucht, die Klage mit entgegenkommenden Vorschlägen zu verhindern.Die DHL Group hat gestern den DHL Trade Growth Atlas vorgestellt, eine Trendstudie zum internationalen Warenhandel, die in Zusammenarbeit mit der Stern School of Business der New York University regelmäßig erstellt wird. Wichtige Botschaften: Die Covid-19-Pandemie war für den Welthandel kein großer Rückschlag. Trotz Lieferengpässen ist der internationale Warenhandel um zehn Prozent über das Vorpandemie-Niveau gewachsen. Bei den Handelszentren bilden sich neue Pole aus, Vietnam, die Philippinen und Indien rücken in den Fokus . In Indien will sich DHL besonders engagieren und die Mitarbeiterzahl in der Sparte Supply-Chain in drei Jahren auf dann 25.000 verdoppeln. Im Expressgeschäft ist man bereits mit über 30.000 Mitarbeitern auf dem Subkontinent vertreten.