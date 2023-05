Eines der Versprechen künstlicher Intelligenz ist ja die stärkere Individualisierung von Angeboten. Und das funktioniert offenbar auch so: Die schwedische Boulevardzeitung "Aftonbladet" lässt ihr Nachrichtenangebot von einer KI rappen, um damit junge Leserinnen und Leser zu gewinnen. Wie Businessinsider.com schreibt, ist dem eine Testphase mir 1.000 jungen Leuten vorausgegangen. Wäre das nicht auch was für Produktbeschreibungen in Online-Shops?

HDE senkt E-Commerce-Prognose von acht auf 5,8 Prozent

Ende Januar hatte der Handelsverband Deutschland (HDE) ein nominales Plus von acht Prozent im deutschen E-Commerce erwartet (preisbereinigt plus vier Prozent; das "Morning Briefing" berichtete). Jetzt ändert der Verband die Prognose auf nominal plus 5,8 Prozent, preisbereinigt plus zwei Prozent, was einem Umsatz von 89,4 Mrd. Euro entspreche. Als Gründe nennt der HDE "die nach wie vor hohe Inflation und die dementsprechend schlechte Konsumstimmung". Im Detail sei das Bild gemischt: Der Online-Handel mit Lebensmitteln wachse deutlich; Wohnen, Garten und Heimwerken ließen nach.



Picnic plant 45 Prozent Umsatzplus in Deutschland

Picnic, niederländischer Lieferdienst mit Edeka-Beteiligung, will 2023 in Deutschland auf 400 Mio. Euro Umsatz kommen. Das berichtet Lebensmittelzeitung.net unter Berufung auf die Bilanz des Unternehmens. Die Summe wäre ein Plus von 45 Prozent: 2022 seien 275 Mio. Euro erreicht worden (plus 64 Prozent), im Jahr zuvor 167 Mio. Euro. Um das Ziel zu erreichen, sollen bis Ende des Jahres bis zu 25 neue Verteilzentren entstehen, Ende 2022 habe ihre Zahl bei 34 gelegen. Das habe seinen Preis: Nach 57,8 Mio. und 63 Mio. Euro Nettoverlust erwarte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr ein Minus von 67 Mio. Euro.



Rewe entlässt den "Spar-Assistenten"

Rewe stellt den Chatbot "Spar-Assistent" ein. Das meldet Lebensmittelzeitung.net. Der Handelskonzern hatte den Bot im Dezember 2022 per Pressemitteilung vorgestellt. Er sollte "mit User:innen im privaten Nachrichtenbereich von Instagram kommunizier[en] und sie unter anderem wöchentlich über neue attraktive Coupons in der REWE App informier[en]". LZ.net zitiert das Management, der Service sei "aktuell für nicht genügend Menschen relevant".



Autoradio-Einbau.eu streckt Fühler nach Deutschland aus

Mit einer Unternehmensvorstellung auf einem deutschen PR-Portal wirbt der österreichische Onliner Autoradio-Einbau.eu offenbar um deutsche Kunden: Die Website, hinter der laut Impressum eine Einzelperson steht (Imrana Jashari), verspricht "eine reichhaltige Palette von Autoradio-Einbausets für eine große Zahl von Fahrzeugtypen". Dazu zählen Radiohalterungen, Adapterkabel, Antennenadapter und Nachrüstungen für Lenkradsteuerung. Geliefert werde innerhalb der EU und in andere europäische Länder.

///// HANDEL INTERNATIONAL Swappie: Gebraucht-Telefone für die, die eigentlich neue wollen

Swappie, Online-Shop für generalüberholte, gebrauchte Iphones, kündigt 2 -Bilanz liege um 78 Prozent unter der für ein Neugerät. Mit dem Verkauf bietet Swappie den späteren Rückkauf an.



USA: Online-Marktplatz Draup vermarktet digitale Kleidungsstücke

Der US-basierte Mode-NFT-Marktplatz Draup (gesprochen "Drop") sei "endlich an den Start gegangen" meldet Fashionunited.de. Draup habe es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert digitaler Mode zu maximieren und zu monetarisieren – zum Beispiel, indem sie nicht nur in virtuellen Kleiderschränken gezeigt, sondern auch weiterverkauft und gegen Geld verliehen werden kann. Wie das geht, zeigt Draup auch selbst: Die erste Kollektion der hauseigenen Marke „Seen on Screen" umfasse 648 Kleidungsstücke des Digitalkünstlers Nicolas Sassoon.



Einige Meldungen zu Amazon

In seinem "Small Business Empowerment Report" preist Amazon die Leistungen für kleinere Unternehmen in den USA: Die Zahl der verkauften Produkte sei 2022 auf mehr als 4,1 Mrd. gestiegen (die Vorjahreszahl wird nicht genannt), unabhängige Verkäufer in ländlichen Gegenden hätten um 40 Prozent zugelegt (ohne Angabe der absoluten Zahl), die Zahl der entstandenen Jobs liege bei geschätzten 1,5 Mio.

Aus Protest gegen Entlassungen und die verpflichtende Rückkehr aus den Homeoffices sollen die Beschäftigten nach den Vorschlägen zweier Aktionsgruppen am 31. Mai für eine Stunde die Arbeit niederlegen, schreibt GeekWire.com.

Der Händlerbund berichtet auf Onlinehaendler-News.de, Samsung habe einen Amazon-Händler wegen des Verkaufs gefälschter Produkte (genannt werden Kopfhörer) mit 3.865 Euro abgemahnt.

Ach, ja, und Jeff Bezos und seine Lebensgefährtin Lauren Sánchez haben sich CNN zufolge wohl verlobt.

///// TRENDS & TECH

Nach der Krise ist vor der Krise: So werden Lieferketten widerstandsfähiger