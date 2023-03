///// HANDEL INTERNATIONAL

Der Online-Marktplatz der österreichischen Post, Shöpping , erweitert das Angebot um rund eine Million Produkte. Dazu gehören auch Produkte von ausgewählten Unternehmen aus den Nachbarländern, so der Konzern. Der erste Partner sei ein deutscher Händler, der überwiegend Drogerieprodukte anbiete. Eine Umfrage unter den Nutzern habe gezeigt, dass die Kunden ein größeres Angebot wünschten. Damit werde aber auch die Attraktivität für die inländischen Anbieter gesteigert, unter dem Motto "Die besten österreichischen Händler*innen" solle die Förderung weitergehen.Der Schnelllieferdienst Kavall in Stockholm hat einen neuen Eigentümer. Der schwedische Online-Lebensmittelhändler und Lieferdienst Mathem hat den Konkurrenten zu 100 Prozent übernommen. Im Mittelpunkt stehen laut Unternehmensangaben nun der Ausbau des automatisierten Logistikzentrums Larsboda in Stockholm und eine Straffung des operativen Geschäfts, heißt es bei Tech.eu In Indien werden Transportdienste auf einer Plattform zusammengefasst, die Kunden erhalten Zugriff auf alle Dienste über unterschiedliche Apps. Dazu gehören Fahrten mit Fahrzeugen wie Metros, Rikschas und Busse, meldet Tech in Asia . Erstes Mitglied der Plattform sei die App Namma Yatri für die Buchung motorisierter Rikscha-Dienste. Der Initiator, das Open Network for Digital Commerce (ONDC), wolle kleineren Unternehmen gegen die großen Anbieter in den unterschiedlichen Bereichen des E-Commerce helfen. Ein Mitglied von ONDC sei Amazon.Die Schweizer Online-Apotheke Zur Rose will den Firmennamen zu Doc Morris ändern, unter dem sie bereits in Deutschland aktiv ist. Die Umfirmierung soll im Laufe des Jahres erfolgen, gab die Unternehmensleitung gemeinsam mit den Ergebnissen für 2022 bekannt. Im vergangenen Jahr erreichte Zur Rose einen Ebitda in Höhe von minus 69,7 Millionen Schweizer Franken, 2021 hatte er bei 129 Millionen Schweizer Franken gelegen. Der Umsatz sank wegen diverser Sparmaßnahmen um knapp zehn Prozent auf gut 1,8 Milliarden Schweizer Franken, schreibt die Handelszeitung . Der Schweizer Unternehmensanteil solle verkauft werden, die Generalversammlung erhalte den Antrag für die Umbenennung.