Umfrage: Was wünschen Sie sich für das Bezahlen der Zukunft?

Welche Wünsche haben Sie als Händlerin und Händler an das Bezahlen der Zukunft? Euro Kartensysteme hat dazu eine Umfrage aufgelegt. Nehmen auch Sie daran teil und beteiligen sich so an der Weiterentwicklung der girocard.



UPS und Gewerkschaft „The Teamsters“ einigen sich

Nachdem sich der Tarifkonflikt zwischen dem Paketdienst UPS, das für ein Viertel aller Paketlieferungen in den USA verantwortlich ist, und der Gewerkschaft „The Teamsters“ Anfang der Woche noch zugespitzt hatte, kam es nun überraschend zu einer Einigung. Damit konnte ein ab dem 1. August geplanter landesweiter Streik abgewendet werden. Dieser hätte vermutlich zu massiven Störungen in der Lieferkette geführt, Unternehmen und Privatpersonen betroffen und damit die Regierung Biden belastet, meint Politico. Die Gewerkschaft vertritt landesweit mehr als 340.000 Beschäftigte und hat mit dieser Vereinbarung den umfassendsten privaten Tarifvertrag in Nordamerika ausgehandelt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und schafft 7.500 neue Arbeitsplätze. Er muss noch von den Mitgliedern ratifiziert werden, die im August darüber abstimmen sollen.



Asendia Gruppe richtet sich neu aus

Das französisch-schweizerische Postunternehmen Asendia Management SAS gründet zwei neue Geschäftsbereiche: Unter dem gleichen Namen wie die Holding – Asendia – wird das Geschäft mit grenzüberschreitenden Lösungen für Pakete, Päckchen und Briefe unter der Leitung des bisherigen CEO Simon Batt geführt. Der zweite Geschäftsbereich unter der Marke ESW (Asendia hatte das Unternehmen aus Dublin vor zwei Jahren übernommen) wird sich auf Direct-To-Customer-Technologien spezialisieren, wie Logistik heute berichtet. Ziel der neuen Strategie sei es, Marktführer für nachhaltige und grenzüberschreitende E-Commerce-Lösungen zu werden. Die Asendia-Gruppe ist ein Joint Venture von La Poste und der Schweizerischen Post.



Spar eröffnet weiteren Go24-Shop in Schweizer Bergdorf

Der Schweizer Detailhändler Spar hat im Dorf Surava (200 Einwohner) in der Region Albula im Kanton Graubünden seinen dritten „Go24“-Shop eröffnet, wie konsider.ch berichtet. Auf 15 Quadratmetern werden 500 Artikel des täglichen Bedarfs angeboten, auch Frischeprodukte und regionale Waren. Der „unbediente“ Laden sieht aus wie ein übergroßer Verkaufsautomat und ist rund um die Uhr zugänglich. Kunden öffnen ihn über einen QR-Code am Eingang, scannen die gewünschten Artikel mit ihrem Smartphone und zahlen bargeldlos per Kreditkarte oder über die in der Schweiz führende Mobile-Payment-App Twint. Betrieben wird das Geschäft von einer lokalen Molkerei, die bereits neun „normale“ Spar-Filialen führt.



Ebays Umsatz steigt im zweiten Quartal um fünf Prozent

Für das zweite Quartal des Jahres meldet der Online-Marktplatz Ebay einen Umsatzanstieg auf 2,5 Mrd. US-Dollar. Das Bruttowarenvolumen sank um ein Prozent auf 18,2 Mrd., der Nettogewinn lag bei 172 Mio. Dollar, erzielt vor allem durch Werbeangebote für die Nutzer der Plattform. Für das dritte Quartal wird eine weitere Steigerung zwischen zwei und vier Prozent angekündigt.



Schweizer Post will Quickmail und Quickpac übernehmen

Die Schweizerische Post will wegen des anhaltenden Rückgangs der Briefmengen und des harten Wettbewerbs im Paketmarkt die Logistikunternehmen Quickmail und Quickpac übernehmen, wie die Handelszeitung berichtet. Quickmail ist auf die Zustellung von adressierten und unadressierten Mailings, Katalogen und Kundenzeitschriften spezialisiert, Quickpac war erst 2019 als Division für die Paketzustellung ausgegliedert worden. Die Post teilte am Donnerstag mit, beide Unternehmen seien aktiv auf der Suche nach Käufern gewesen. Man sehe in der Übernahme eine Möglichkeit, die erbrachten Dienstleistungen für die Kunden zu sichern und die eigene Logistik besser auszulasten. Die Schweizerische Post ist mit 47'000 Mitarbeitenden einer der grössten Arbeitgeber der Schweiz.