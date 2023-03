///// HANDEL INTERNATIONAL

Kurz nachdem Amazon über den Abbau von 9.000 Stellen informiert hat, von denen primär AWS, PXT, Advertising und Twitch betroffen sein sollen, meldet Twitch die Kündigung von mehr als 400 Mitarbeitern. Nach einer Meldung von Geek Wire hat die Streaming-Plattform im vergangenen Dezember mit 1,602 Milliarden Stunden Nutzerzeit das Volumen von Dezember 2019 fast verdoppelt. Beim Blick auf die Höhe des Volumens stelle Twitch in der Zeit nach Corona die stärkste Plattform dar.Android-Nutzer in Asien können die App von Pinduoduo kurzfristig nicht nutzen. Als Grund für die Blockierung nennt Google Schadsoftware in Versionen der App. Google Play Protect will damit die Installation dieser Apps verhindern, meldet Tech in Asia . Nutzer, die die App bereits einsetzten, sollten sie sofort deinstallieren, erkläre Google. Chinesische Sicherheitsfirmen werfen Pinduoduo die mutmaßliche Entwicklung von Apps für das Nachforschen von Kundendaten vor. Pinduoduo weise die Vorwürfe zurück. Die Dauer der Sperrung sei nicht bekannt.In Großbritannien entlässt Just Eat Takeaway alle Festangestellten. Die 1.700 Fahrer sollen in Zukunft nur noch als Freiberufler unterwegs sein. Der Lieferdienst will nach einer Meldung von Reuters gegenüber Deliveroo und Uber Eats gleich ziehen, für die ebenfalls nur freiberufliche Kuriere aktiv sind. Bislang erfolgten aber 90 Prozent der Lieferungen bei Just Eat Takeaway durch selbstständige Fahrer. Zusätzlich zu den Fahrern erhielten auch 170 Angestellte in der Verwaltung ihre Kündigung. Der Schritt erstrecke sich aber nur auf Großbritannien, in den anderen europäischen Ländern bleibe das Angestelltenverhältnis bestehen. Just Eat Takeaway habe bislang die europäischen Pläne für Festanstellungen verteidigt.Kunden von Door Dash können ihre Bestellungen bei Restaurants ab sofort auch bar bei den Fahrern bezahlen. In den USA erweitert der Lieferdienst das Angebot von Door Dash Drive um den Service "Cash on Delivery for Door Dash". Innerhalb von Door Dash Drive können die Restaurants den Lieferservice über ihre eigene Webseite anbieten und sie erhalten laut Business Insider nun Zugriff auf die Variante für Barzahlung. Die ersten Pizzerien hätten sie bereits genutzt, rund 20 Prozent der Bestellungen seien bar bezahlt worden. Auf der App von Door Dash sei aber weiterhin nur die Bezahlung per Kreditkarte verfügbar.