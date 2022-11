Am Sonntag beginnt in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Fans, die nicht boykottieren und sich auf den Weg an den Persischen Golf machen, müssen dort zwei Apps herunterladen. Da beginnt die Datenschutz-Problematik, die auch den E-Commerce streift. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz empfiehlt, möglichst wenige Daten auf den Telefonen zu speichern. Personenbezogene Daten, wie etwa Telefonnummern, Bild- oder Tondateien sollten nicht gespeichert sein, aber auch keine Daten zu Kreditkarten oder Online-Zahlungen. Daraus folgt: Online-Einkäufe vermeiden und die Beobachtung der Konten von Käufern und Verkäufern auf ungewöhnliche Bewegungen.

Peek & Cloppenburg will die digitale Präsenz verstärken

Der umgebaute und technisch weiterentwickelte Online-Shop des Modehändlers Peek & Cloppenburg (P&C) ist gestartet. Die neue Plattform wurde im Haus entwickelt, es kommt keine Standardsoftware zum Einsatz. Mit der verstärkten Digitalisierung will das Unternehmen den Umsatz bis 2026 auf fast das Doppelte gegenüber 2022 erhöhen, rund vier Milliarden Euro, berichtet das Handelsblatt. Nach zwei schwächeren Jahren solle in diesem Jahr wieder ein Gesamtumsatz von 2,2 Milliarden Euro wie im Jahr 2019 erreicht werden. P&C wolle die Nummer Eins der Omnichannel-Modehändler in Europa werden. In die neue Plattform könnten durch die Entwicklung im eigenen Haus schnell neue Funktionen implementiert werden. P&C habe Nachholbedarf und es könne schwierig gegen Anbieter wie Zalando werden. Geplant seien personalisierte Angebote für die Kunden, auch Live-Shopping gehöre dazu.



Bauhaus richtet für die Kunden Abholstationen ein

Bauhaus hat für die Kunden einen Abholservice eingeführt. Nach dem Abschluss der Testphase sind die Abholstationen nun in rund 50 Filialen verfügbar. Die Bestellung erfolgt nach Angaben der Baumarktkette im Online-Shop, die Bezahlung kann per Kreditkarte, Paypal oder Klarna erfolgen. Der Kunde kann die Abholzeit selbst auswählen, die Ware wird innerhalb von spätestens zwei Stunden bereitgestellt, die Abholung ist nach Bauhaus-Angaben rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, möglich. Der Kunde wird per SMS oder E-Mail informiert und erhält einen Code für das entsprechende Fach, in dem die Ware bereit liegt.



Ebay geht mit einer 360-Grad-Kampagne in den Winter

"Ihr macht das Beste draus", so lautet das Motto der neuen 360-Grad-Kampagne von Ebay Deutschland. Der Online-Marktplatz kündigt an, dass den Kunden dadurch innerhalb der Inflation auf sie zugeschnittene Lösungen angeboten werden sollen, dazu gehören auch Angebote von Alternativprodukten. Die Kampagne ist in drei Phasen aufgeteilt und wird in verschiedenen Medien wie TV, Online Video, Online Display und Social-Media-Programmen präsentiert. In der ersten Phase zeigt ein TV-Spot Maßnahmen der Kunden zur Bewältigung der aktuellen Situation. In der zweiten Phase folgen Angebote innerhalb der Cyber Week, für die dritte Phase schließlich geht es um Geschenke in der Weihnachtszeit.



Deutsche Modeunternehmen haben über sechs Milliarden Euro Coronahilfen erhalten

Die deutsche Modebranche wurde während der Pandemie umfangreich von staatlicher Seite unterstützt. Von den rund 6,3 Milliarden Euro flossen mehr als 50 Prozent in Form von Überbrückungshilfen, von der KfW wurden 1,94 Milliarden Euro als Darlehen bewilligt. Vier Empfänger erhielten rund 750 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. So lauten die Ergebnisse einer Untersuchung der Textilwirtschaft. Die Überbrückungshilfen, die primär für den Ausgleich von Kosten wie Miete und Strom angesetzt waren, seien zu rund 99 Prozent in den Modehandel geflossen. Von den Neustarthilfen hätten die Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen im Handelssektor rund 71 Millionen Euro erhalten, für die Modeindustrie habe die Summe bei rund fünf Milliarden Euro gelegen. Die rund 3,39 Milliarden Euro aus dem Topf der Überbrückungshilfe sei an 4.425 Unternehmen aus der Modebranche geflossen. Beim Blick auf den geschätzten Jahresumsatz in Höhe von 64,12 Milliarden Euro sei die Hilfssumme aber ein vergleichsweise niedriger Betrag.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Peloton erweitert den Verkauf über Amazon in weitere Länder





Deliveroo verabschiedet sich von Australien

Deliveroo macht in Australien sieben Jahre nach dem Start die Tore zu und stellt den Lieferdienst auf dem Fünften Kontinent ein. Als Gründe für den nächsten Ausstieg aus einem Auslandsmarkt gelten die Forderungen der Einstufung der Mitarbeiter als Festangestellte und die Schwierigkeiten im wirtschaftlichen Umfeld, schreibt



Konsumklima in der Schweiz bleibt positiv

In der Schweiz hält die positive Stimmung unter den Verbrauchern an, eine Eintrübung ist nach einer Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo nicht abzusehen. Rund die Hälfte der Befragten plane keine Einschränkungen ihrer Einkäufe, meldet die



Der Produzent von stationären Fitnessrädern, Laufbändern und Ausrüstung, Peloton, hat in Großbritannien den Verkauf über Amazon gestartet. Bislang hatte das Unternehmen ausschließlich über die eigene Webseite verkauft. Mit diesem Schritt will Peloton die Kunden auf den Plattformen, die sie bereits nutzen, erreichen, schreibt Channel X. Im Rahmen der neuen Kooperation sollen die Geräte direkt an die Kunden geliefert werden, Neukunden könnten sich die Räder selbst zusammenstellen. Der erste Verkauf über Amazon startete im August in den USA, in den nächsten Wochen solle Deutschland folgen.

Dem E-Commerce steht mit Mirakl Ads von April 2023 an eine neue plattformübergreifende Retail-Media-Lösung zur Verfügung. Der Entwickler der SaaS-Plattform für Enterprise-Marktplätze, Mirakl, verspricht den Nutzern eine neue Möglichkeit, Gewinn aus ihrem Webtraffic zu ziehen. Die Werbetreibenden und die Betreiber der Online-Marktplätze erhielten eine nahtlose Plattform, mit der die digitale Werbung ausgebaut werden könne. Mit Hilfe eines Kampagnenmanagements sei es möglich, die Anzeigen mit der höchsten Zahl an Interaktionen auf mehreren Plattformen zu ermitteln. Durch die eingesetzte Künstliche Intelligenz werde den Kunden die für sie entscheidende Werbung präsentiert.