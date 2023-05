Airbnb hat ständig mit Problemen zu kämpfen, wenn Gäste in den über Airbnb gemieteten Wohnungen Partys oder Feste feiern. Nun werden die Regeln wieder einmal verschärft. Vor den US-Feiertagen Memorial Day und dem Nationalfeiertag am 4. Juli werden die Buchungen auf maximal zwei Nächte begrenzt und die Mieter müssen den Hinweis, dass ihr Kundenkonto bei der Veranstaltung von Partys gesperrt wird, bestätigen. Damit nicht genug, denn die Nachbarn sollen Partys über eine eigene Rufnummer an Airbnb melden.

///// HANDEL NATIONAL

Schwarz Gruppe erreicht zweistelliges Umsatzplus

Die Schwarz Gruppe mit den Tochterunternehmen Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion und Prezero hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzplus von 15,4 Prozent auf 154,1 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Unternehmensleitung stuft den Jahresabschluss als "stabil" ein, es sei gelungen Kostensteigerungen durch effizientes Prozessmanagement zum Teil aufzufangen. Bei der Supermarktkette Kaufland ist der Umsatz um 16,1 Prozent auf 31,8 Milliarden gewachsen, beim Discounter Lidl liegt das Umsatzplus bei 13,8 Prozent auf 114,8 Milliarden Euro. Einen geringeren Schub von 8,5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro verzeichnet der Online-Handel.



Leichtes Plus für das GfK-Konsumklima

Die GfK vermeldet für das Konsumklima für Juni nur ein leichtes Plus um 1,6 Punkte auf minus 24,2 Punkte. Insgesamt habe sich das Konsumklima zum achten Mal in Folge verbessert, eine niedrigere Sparneigung habe einen Stillstand verhindert. Die Marktforscher sprechen beim Blick auf Einkommenserwartung, Anschaffungsneigung und Konjunkturerwartung von einem uneinheitlichen Bild. Ein Plus gebe es zum achten Mal bei der Einkommenserwartung, dies habe aber keine positiven Auswirkungen auf die Anschaffungsneigung. Die Verbraucher blieben hier weiterhin zurückhaltend. Ebenfalls verschlechtert habe sich die Konjunkturerwartung, die Zugewinne aus dem Vormonat hätten sich nicht fortgesetzt.



Schweizer Investor übernimmt Windeln.de

Im Verlauf des Insolvenzverfahrens von Windeln.de hat ein Schweizer Investor unter anderem die Marke und die Internet-Domain übernommen. Der Name des Investors ist nicht bekannt, in Absprache mit dem Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt von der Pluta Rechtsanwalts GmbH wurde über die Details Stillschweigen vereinbart. Klar ist, dass der neue Eigentümer einen Online-Shop für Baby- und Kleinkinderprodukte betreiben werde, dabei aber nicht als Verkäufer auftrete. Geplant sei eine Zusammenarbeit mit externen Partnern.



Knuspr bringt Eigenmarke Kitchin' auf den Markt

Der Online-Lebensmittelhändler Knuspr will mit der neuen Eigenmarke Kitchin' einen Schritt ins Preiseinstiegssegment unternehmen. Im Mittelpunkt stehen laut Knuspr Produkte der italienischen Küche mit neun Pasta-Produkten. Ein Viertel von ihnen sei als Bio-Ware zertifiziert. Für den Sommer kündigt Knuspr einen Ausbau der Marke und der Bio-Produkte an.



Circus Kitchens baut Mitarbeiterzahl deutlich ab

Das Lieferdienst-Start-up Circus Kitchens macht bei den Mitarbeitern einen deutlichen Schnitt und entlässt 35 Personen. Nach einer Mitteilung von Gründerszene verteilt sich der Stellenabbau auf 18 Mitarbeiter in der Verwaltung, rund 25 Prozent dort, und 17 Mitarbeiter im Tagesgeschäft. Hierfür sei die Einstellung des Dienstes in einer von drei Lieferzonen in Hamburg ausschlaggebend. Auch werde es durch den Aufbau einer Möglichkeit für die Abholung der Bestellung durch die Kunden ein verändertes Konzept geben. Ein Grund sei die aktuelle wirtschaftliche Situation, Circus benötige aber kein weiteres externes Kapital.

///// HANDEL INTERNATIONAL Galaxus startet in den Niederlanden

Galaxus startet in den Niederlanden



TK Maxx steigt in den E-Commerce in Österreich ein

TK Maxx steigt in den E-Commerce in Österreich ein

Galaxus hat in einem weiteren EU-Land einen Online-Shop eröffnet. Nach Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich ist der Schweizer E-Commerce-Händler nun auch in den Niederlanden nach eigenen Ansprüchen als "der ehrlichste Online-Shop" aktiv, meldet Internet World . Die Lieferungen erfolgen vom Lagerzentrum in Krefeld. In den europäischen Märkten liegt das Angebot nach Unternehmensangaben aktuell bei rund 2,4 Millionen Artikeln in neun Produktkategorien. In Deutschland gehört nun eine Kategorie "Sport" dazu, das Angebot beziffert Galaxus mit rund 173.000 Produkten.Vor rund zwei Wochen eröffnete TK Maxx den neuen Online-Shop in Deutschland (das " Morning Briefing " berichtete), nun geht es schnell weiter und der Mode-Discounter startet den Online-Handel in Österreich. Parallel zu dem Schritt läuft die bereits in Deutschland eingesetzte Kampagne in den sozialen Medien, berichtet Onlinehaendler-News . Die Rabatte erreichten eine Höhe von bis zu 60 Prozent. Für die Bestellungen gebe es die Optionen Click & Collect oder Lieferung (Gebühr von 4,99 Euro), in den Filialen sei die kostenfreie Rückgabe möglich. ///// TRENDS & TECH Byrd und Parcel Perform starten neue Kooperation

Der Anbieter für Logistiklösungen



Shopware startet den AI Copilot

Shopware erweitert seine E-Commerce-Plattform um neue Funktionen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Der



Interview: So gelingt Händlern der Schritt ins digitale Zeitalter

Zu wenige mittelständische Händler nutzen bisher die Chancen, die ihnen die Verbindung von analoger und digitaler Welt bietet. Besonders kleine und mittlere Unternehmen haben hier noch Nachholbedarf, sagt Der Anbieter für Logistiklösungen Byrd und die Plattform für Logistikdaten Parcel Perform arbeiten zusammen. Im Zuge der Partnerschaft wird Parcel Perform das österreichische Technologieunternehmen mit Logistikdaten versorgen. Als Ziel nennen die Partner eine Steigerung der Datenqualität für die angeschlossenen Online-Händler. Durch die Zusammenarbeit richten sie sich an E-Commerce-Händler und D2C-Marken in Europa. Die angeschlossenen Unternehmen könnten so detaillierte Informationen abrufen und damit gegen bestehende und potenzielle logistische Engpässe vorgehen. Sie erhielten Zugriff auf Tracking-Informationen und könnten zwischen verschiedenen Versanddienstleistern wechseln.Shopware erweitert seine E-Commerce-Plattform um neue Funktionen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Der AI Copilot solle pragmatische Lösungen für die wachsende Komplexität des Online-Handels liefern. Mit Hilfe der KI sei das Verschlanken der Prozesse möglich, dazu kämen eine Kostenreduzierung und der Aufbau einer personalisierten Markenidentität. Unter anderem ermögliche der AI Copilot eine Zusammenfassung von Produktbewertungen, es gebe einen Keyword-Assistent für hochgeladene Bilder, mit "Shopware Erlebniswelten" könnten die Betreiber Texte für den Online-Shop erstellen.Zu wenige mittelständische Händler nutzen bisher die Chancen, die ihnen die Verbindung von analoger und digitaler Welt bietet. Besonders kleine und mittlere Unternehmen haben hier noch Nachholbedarf, sagt Matthias Krefeld , Executive Director Retail & Media beim IT-Dienstleister Nagarro. Im Etailment-Interview spricht er über die Brancheninitiative Knowledge4Retail und darüber, in welche Trends Händler als erstes investieren sollten.