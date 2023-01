Von März an wird Kunden in den USA der bestellte Starbucks-Kaffee bis zur eigenen Haustür oder bis zum Hotelzimmer geliefert. In allen 50 Bundesstaaten transportieren die Fahrer von Doordash die Kaffeebecher, die Kunden müssen bei ihren Bestellungen keine Abstriche machen. Über die App von Doordash können sie die Menge des Sirups oder die Art der gewünschten Milch bestimmen, ihnen steht fast das komplette Angebot des Kaffeeriesen zur Verfügung. Starbucks gibt den Kunden den Tipp, die Getränke "extra heiß" zu bestellen, damit sie auf jeden Fall mit der optimalen Temperatur ankommen.

///// HANDEL NATIONAL

Tegut will den Online-Handel weiter ausbauen

Im vergangenen Jahr stagnierte der Umsatz des Fuldaer Lebensmittelhändlers Tegut bei 1,25 Milliarden Euro, doch die Geschäftsleitung bewertet die Entwicklung positiv und zeigt sich zufrieden. Neben einem Ausbau der Supermärkte und der Kleinstflächenläden Teo soll es 2023 auch mit dem Online-Handel weiter nach oben gehen. Zusätzlich zu den acht Regionen in Hessen sowie in Mainz und im Großraum Nürnberg, für die der digitale Handel in Kooperation mit Amazon bereits besteht, kündigt die Handelskette "in Kürze" den Ausbau um weitere Regionen an. Der neue Markt in Ingolstadt werde den Lieferdienst vom Start an bieten. Weitere Partner bei der Omnichannel-Strategie seien Wolt und Lieferando.



Verdi fordert ein Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geht die Situation der Arbeitnehmer bei Kurier- und Lieferdiensten an. Ihre Rechte sollen gesichert werden, dazu gehört für die Gewerkschaft ein Verbot des Einsatzes von Subunternehmen. Nach Einschätzung von Verdi hätten "Ausbeutung und prekäre Beschäftigung mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen". Bei den Subunternehmen gebe es in der Regel keine Betriebsräte oder eine tarifliche Bindung. Notwendig sei ein Gesetz, das ausgestaltet sein solle wie das seit Anfang 2021 geltende Gesetz in der Fleischwirtschaft.



Fortuneglobe sieht sich auf gutem Weg

Die Fortuneglobe Group vermeldet für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 17,6 Prozent. Der Entwickler und Betreiber von Online-Shops hat sich nach eigenen Angaben durch die Gründung von TheCommerce mit einem D2C-Programm für Marktplätze auch Kunden außerhalb der Modebranche geöffnet. Diese Lösung werde auch international angeboten. Fortuneglobe sei mit TheCommerce für die Programme im D2C nun auf drei Bereiche aufgeteilt. Die Branchen Fashion und Lifestyle gehörten weiterhin zu Gute Marken Online, der Einzelhandel liege beim Tochterunternehmen Connect-Your-Store.