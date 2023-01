///// HANDEL INTERNATIONAL

Amazon hat in seinen im November gestarteten Gesundheitsdienst Amazon Clinic in den USA Behandlungspläne für Corona-Patienten integriert. Sie sind für positiv getestete Personen, die seit maximal fünf Tagen Symptome aufweisen, verfügbar, meldet Geekwire . Zu den Anwendungen gehöre unter anderem das in den USA zugelassene Medikament Paxlovid. Es werde nach Einschätzung von Medizinern nur wenig genutzt.Just Eat Takeaway hat im vergangenen Jahr die Gewinnschwelle erreicht. Das Ebitda lag nach den noch ungeprüften Zahlen des Unternehmens bei 16 Millionen Euro, 2021 hatte die Konzernmutter von Lieferando noch ein Minus von 350 Millionen Euro erwirtschaftet. Als stärkste Wachstumsmärkte in der zweiten Jahreshälfte nennt das Unternehmen Nordamerika, Südeuropa, Australien und Neuseeland sowie Großbritannien und Irland. Das Bruttotransaktionsvolumen betrug 28,2 Milliarden Euro und lag damit auf Vorjahresniveau. Die Zahl der Bestellungen sank um neun Prozent auf 984,5 Millionen, im vierten Quartal waren es zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Für dieses Jahr setzt die Unternehmensleitung wieder auf Profitabilität mit einem bereinigten Ebitda in Höhe von 225 Millionen Euro.Nach der Anfang Januar erfolgten Inbetriebnahme des Marktplatzes in Deutschland und dem Start des Online-Shops in Frankreich geht Galaxus nun auch nach Italien. Nach eigenen Angaben wird es in Italien anfangs einen kleinen Shop geben. Der Schweizer Online-Händler sieht in Italien gute Chancen, denn in den italienischen Grenzregionen zur Schweiz sei er bekannt, auch sprachlich erwarte er keine Hindernisse. Der operative Betrieb erfolge vom Logistikstandort in Krefeld, der als europäisches Zentrum angelegt sei, die Lieferzeiten nach Italien lägen zwischen drei und fünf Tagen.Amazon Prime verzeichnete im vergangenen Jahr in den USA erstmals kein Wachstum bei den Mitgliederzahlen. Ende 2022 lag die Zahl der Mitglieder bei 168 Millionen, ein Jahr zuvor gehörten 170 Millionen Kunden dem Programm an, berichtet Business Insider und beruft sich auf Angaben von Consumer Intelligence Research Partners. Die Agentur zähle die Zahl der einzelnen Nutzer, nicht die Haushalte. Nach einem starken Wachstum in den ersten Jahren, 2013 seien 13 Millionen Personen Mitglieder gewesen, habe sich das Tempo dann verlangsamt. Die Investitionen in das Video-Angebot in den vergangenen zwei Jahren habe sich nicht ausgezahlt. Amazon gebe selbst keine Mitgliederzahlen bekannt.