Der US-Express-Lieferdienst Gopuff will weltweit rund 1.500 Mitarbeitern kündigen und 76 Darkstores (etwa zwölf Prozent) in den USA schließen. Das berichten Lebensmittelzeitung.net (unter Berufung auf Bloomberg) und Retaildive.com . Außerdem solle das Geschäft in Spanien und Frankreich neu bewertet werden, um sich eventuell auf Großbritannien zu konzentrieren. Ziel sei Rentabilität bis 2024. LZ.net zufolge waren erst im März drei Prozent der Stellen gestrichen worden.Auch im Irak und im Libanon gibt es Lieferdienste, zum Beispiel Toters, der außer in Beirut und Bagdad auch in Washington, DC , sitzt. Nach Angaben von Handelszeitung.ch erhält das Unternehmen in einer Series-B-Finanzierung von insgesamt 18 Mio. US-Dollar auch eine ungenannte Summe aus der Schweiz: Dominique Locher, früher Chef von Leshop und heute Investor von Farmy.ch, investiert offenbar genug, um einen Platz im Advisory Board zu erhalten. "Goldgräberstimmung pur", sei sein Kommentar. Toters, gegründet 2017, zähle 4.000 Partner und 500.000 Kunden im Libanon und im Irak.Der litauische Secondhand-Marktplatz Vinted (in Deutschland bekannt durch den mittlerweile eingestellten Dienst Kleiderkreisel ) kündigt eine neue Versandplattform an: "Vinted Go" bündele und optimiere die Infrastruktur von Drittanbietern für den Vinted-Marktplatz und für zukünftige Geschäftskunden. Sie ermögliche internationale Lieferungen in ganz Europa, und zwar nach dem Pudo-Prinzip ("pick-up, drop-off"), also über Paketstationen. Das Netz umfasse 220.000 Pudo-Stationen von 40 Logistikpartnern in 14 Ländern. Die ersten dezidierten "Vinted-Go"-Stationen soll es in Paris geben.

///// NACHHALTIGKEIT





Ecovadis, Anbieter von Nachhaltigkeits-Rankings für Unternehmen, kauft zu – ein Überwachungsunternehmen. Diesen Schluss lässt die Pressemitteilung zu . Sie bezeichnet Ecotrek aus Berlin als Start-up, "das die Nachhaltigkeitsüberwachung von Lieferanten durch Sustainability-Data-Mining-Technologie ermöglicht". Ecotrek erfasse, prüfe und analysiere Nachhaltigkeitsdaten, besitze derzeit 5 Mio. Unternehmensprofile und ermögliche die automatische Integration dieser Daten in Geschäftsprozesse. Ziel sei es, vor dem Hintergrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetzes "ökologische, soziale und ethische Risiken und Chancen zu verstehen".

Das finnische Unternehmen Solita bietet eine App, mit der Kundinnen und Kunden von Handelsunternehmen auf Basis ihrer Einkaufsdaten ihr eigenes Einkaufsverhalten analysieren können. "My Purchase" wird jetzt auch in Deutschland angeboten, wie das Unternehmen mitteilt. "Einkäufe sind in der App Zeile für Zeile aufgelistet, lassen sich kategorisieren, können vom Händler mit Produktinformationen angereichert und visualisiert werden", heißt es dort. Entwickelt wurde "My Purchase" ursprünglich für das das finnischen Einzelhandels-Unternehmen S Group , genauer: für dessen Bonusprogramm.E-Commerce ist zu erheblichen Teilen IT. IT-Fachkräfte aber sind rar. Wer es mit Quereinsteigern versuchen möchte, hat gute Chancen, die passenden Leute zu finden. Etailment.de bringt acht Leitlinien für Suche und Einarbeitung von fachfremden IT-Kräften.Douglas trägt das Digitale inzwischen schon in der Selbstbeschreibung ("Premium-Beauty- & Health-Plattform") und zahlt mit der jüngsten Pressemitteilung darauf ein: Über die Douglas-App sei es jetzt möglich, das Gesicht per Smartphone-Kamera zu scannen und so Hauttyp und Hauteigenschaften bestimmen zu lassen. Mit zusätzlichen manuell eingegebenen Informationen zum Beispiel zu Allergien schlage die App dann Produkte vor. Die gemeinsam mit Perfect Corp entwickelte Funktion sei Teil des neuen "Douglas-Beauty-Profils", in dem die Kundschaft persönliche Informationen und Präferenzen hinterlegen könne. Ziel: mehr Conversion in der App, weniger Retouren. Nebeneffekt: mehr sensible Kundendaten.Wer Matratzen kauft, möchte probeliegen. Das Berliner IT-Unternehmen Motesque verspricht, dass das auch elektronisch funktioniert, für stationäre Geschäfte wie für Online-Shops: Gemeinsam mit dem Matratzenhändler Swiss Sense kündigt Motesque in einer Pressemitteilung das Empfehlungstool "Sleep Lab Bodycan" an. Aus zwei Fotos sowie Angaben zu Alter, Größe, Gewicht und Schlafgewohnheiten errechne das System einen 3-D-Avatar, der sich virtuell auf alle Matratzen aus der Datenbank des Geschäfts lege und innerhalb von Sekunden eine Empfehlung liefere. Nebeneffekt auch hier: sensible Kundendaten.