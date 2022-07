Der 12. Juli sollte eigentlich ein positives Datum in der Geschichte des Euro werden. Die Finanzminister der Eurozone einigten sich auf den konkreten Wechselkurs zwischen Euro und dem kroatischen Kuna. Damit ist Kroatien vom 1. Januar 2023 an das 20. Mitglied der Gemeinschaftswährung. Doch dies ist nur eine Randnotiz, überschattet von der Entwicklung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Erstmals seit 2002 war der Euro nur exakt einen US-Dollar wert. Und eine Besserung für den schwachen Euro ist in Anbetracht der Probleme mit der Energieversorgung, der hohen Inflationsrate und einer drohenden Rezession kurzfristig nicht zu erwarten. Die EZB muss aktiv werden, um einen weiteren Absturz zu verhindern.

///// HANDEL NATIONAL

Der Konjunkturindikator des ZEW bricht ein

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft kämpft wieder mit einem deutlichen Rückschlag. Der Konjunkturindikator des ZEW ist im Juli von 25,8 Punkten auf minus 53,8 Punkte eingebrochen. Auch die Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage hat sich gegenüber dem Vormonat verschlechtert, es ging um 18,2 Punkte auf minus 45,8 Punkte nach unten. Als Gründe nennen die Wirtschaftswissenschaftler die Schwierigkeiten bei der Energieversorgung, die angekündigte Zinsanhebung der EZB und die pandemiebedingten Einschränkungen in China. Besonders pessimistisch sind die Erwartungen in energieintensiven und exportorientierten Wirtschaftssektoren sowie beim privaten Konsum.



Home24 bietet jetzt einen Marktplatz

Home24 hat die Webseite von einem reinen Online-Shop zu einem Marktplatz umgebaut. Nach eigenen Angaben sind auf der Plattform des Online-Möbelhändlers nun mehr als 100 Anbieter vertreten, das Sortiment wachse um rund 100.000 Produkte. Home24 will das Angebot weiter ausbauen, bis zum Jahresende solle der Marktplatz auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden. Home24 könne so sein Sortiment erweitern, neue Lagerbestände seien aber nicht notwendig. Logistik, Kundenservice und Rechnungsabwicklung liege bei den Partnern.



Bund plant ein Abwehrzentrum gegen Cyberattacken

Die Bundesregierung will sich stärker vor Cyberattacken schützen, die nicht zuletzt während des Kriegs in der Ukraine zugenommen haben, und sich besser verteidigen können. Grundlage soll ein zentrales Abwehrzentrum sein, das seinen Sitz beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben soll, meldet die Tagesschau. Dabei gehe es aber primär um eine Verbesserung der Sicherheit von Bund und Ländern sowie Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wolle auch erreichen, dass das neue Abwehrzentrum auch operativ tätig werden könne. Privatunternehmen müssten den Schutz ihrer IT-Systeme weiter selbst übernehmen.