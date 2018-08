Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt sie, die kleinen Einzelhändler, die das Internet nicht verfluchen, sondern ihre Chance nutzen. Das bedeutet Anstrengung. Das kostet Zeit. Das macht Mühe. Auch im Kopf, weil man neu Denken muss und neue Wege gehen muss, neue Werkzeuge beherrschen lernen muss. Das war übrigens schon in grauer Vorzeit so. Der Home Erectus, lese ich, starb aus, weil er einfach zu bequem war.

Auch ein Nullkomma-Plus ist ein kleinbisschen Glück. Also freut man(Media-Markt, Saturn), dass der Umsatz von April bis Juni währungs- und portfoliobereinigt um 0,8 Prozent gestiegen ist, das EBITDA um 21 Millionen Euro auf 26 Millionen Euro erhöht wurde. Das EBIT verbesserte sich von Minus 49 im Vorjahr auf Minus 30 Millionen Euro. Für die Zuwächse macht man vor allem Online/Mobile sowie Services/Solutions verantwortlich. Für Wachstum hierzulande hat das aber alles nicht gereicht. Der Umsatz in DACH entwickelte sich im Quartal - es waren die aktionsgetriebenen WM-Monate - währungs- und portfoliobereinigt mitrückläufig. Der Online/Mobile-Anteil am Gesamtumsatz liegt mittlerweile bei 12,7 Prozent.der Online-Kunden nutzten die Möglichkeit, online oder mobil bestellte Waren im Markt abzuholen. ( Quartalsbericht

Im ersten Quartal 2019 will myEnso jetzt in ganz Deutschland bereit sein. Derzeit können die ersten 2000 sogenanntendes Lebensmittel-Onlinehändlers bereits bestellen, weiß man im Weser-Kurier . 100.000 Artikel soll das Sortiment beizeiten bieten. Zum Vergleich: Rewe kommt online ungefähr auf ein Zehntel. Klappen kann die gewaltige Menge bestenfalls mit einem Marktplatzkonzept oder wenn man jedes Duschgel mitzählt, das irgendwie und irgendwo gelistet ist. Bei myEnso sollen Kunden das Sortiment maßgeblich mitbestimmen. Kunden können dabei schon vor dem Start an einem Pionierprogramm teilnehmen. Zudem können Kunden über eine Genossenschaft zu Miteigentümern werden.

HelloFresh vertagt den Break-Even auf 2019. Der Kochboxen-Versender will lieber erstmal weiter wachsen und braucht dafür Geld - unter anderem für preisaggressive Auftritte . Vor allem in den USA soll es ehrgeizig weiter gehen und das Sortimentbieten. Die Wachstumsprognose für 2018 liegt bei 32 bis 37 Prozent ( aktuelle Zahlen als pdf ).

Aldi-Kunden in den USA haben es besser, digitaler. Dort will Aldi Süd nicht nur die Kooperation mit dem Lieferdienstweiter ausbauen, sondern alsbald auch testweise Click & Collect anbieten und den Kunden den Einkauf zum Kofferraum tragen.

In drei Wochen findet der Kongress „Regionale Kommunikation“ – präsentiert von HORIZONT und Der Handel – statt. Am 6. September wird sich in Stuttgart alles rund um regionale Kundenansprache drehen. Auf der Bühne stehen dafür unter anderem Kölle-Zoo, Würth oder auch die Staatsoper Stuttgart. etailment verlost 3x1 Karte zum Event! Um an derteilzunehmen, senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „etailment-Ticketverlosung Regional“ an sarah.stenger@dfvcg.de. Das komplette Programm und alle Infos finden Sie hier