Die Zahl der weltweit verkauften Smartphones sinkt. Das ist keine Überraschung. Beinahe jeder hat eins, manche zwei oder drei. Und die technische Hochrüstung begeistert nur noch Zahlenfetischisten. Außerdem geht ja der Trend zum Null-Phone, zum digitalen Detox. Nicht mehr lange, dann erlebt der alte Nokia-Knochen ein Revival. Er ist manchmal mächtig, der Wunsch nach den guten, alten Dingen. Es gibt sie ja auch noch. Kataloge beispielsweise. Und sie werden gefeiert.

///// HANDEL NATIONAL

Es gibt ihn immer noch in diesen digitalen Zeiten - den Ikea-Katalog. Der neue Ikea-Katalog 2020 (pdf), der in Österreich schon nicht mehr aktiv verteilt wird und im Möbelhaus geholt werden muss, ist ja inzwischen da. In den Vereinigten Arabischen Emiraten feiert man ihn sogar noch mit einem sehenswerten Spot und der Ankündigung:. Dabei veralbert man zwar ein bisschen alle Lebenshilfe-Bestseller, aber ein wenig meint man das ja auch ernst.