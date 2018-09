Liebe Leserin, lieber Leser, es ist wohl keine große Überraschung, aber nach der aktuellen EHI-Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2018“ konnte der E-Commerce-Umsatz auch in 2017 deutlich zulegen. Die Top 100 erwirtschafteten 11,3 Prozent mehr Umsatz als 2016, das waren 30,5 Mrd Euro. Am Ranking hat sich auf den Top-Positionen nichts getan. Amazon führt mit deutlichem Abstand vor Otto, dem Zalando folgt. Mehr über die Studie lesen Sie heute bei etailment.de.

In Hinblick auf Spekulationen, wonach Amazon an den Berlinern interessiert sei, hat sich Zalando zur Eigenständigkeit bekannt. Das Manager Magazin zitiert Co-Chef David Schneider, der betont, dass es keine Absichten dafür gäbe, Anteile zu verkaufen. Indes könnte die Konkurrenz für Zalando in nächster Zeit spürbar härter werden. Zum einen konnte About You ja unlängst eine ordentliche Kapitalspritze vermelden, zum anderen drängt es auch JD.com auf den deutschen Markt.

Wieder keine guten Nachrichten von Hermes. Die Otto-Tochter Hermes Fulfilment gibt ihr Drittkundengeschäft auf. Wie die TextilWirtschaft berichtet, werden die laufenden Verträge noch erfüllt. Zum Kreis der konzernfremden Kunden gehören etwa der Textil-Discounter Takko und der Schmuckhersteller Swarovski. Das Unternehmen wird sich jetzt auf das Geschäft als Dienstleister für Otto-Unternehmen fokussieren. Wie viele Mitarbeiter von der Entscheidung betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Zuletzt hatte Hermes für Aufsehen gesorgt, weil das Unternehmen auf der Suche nach Kapitalgebern ist.

Die von Internetinkubator Rocket Internet und dem schwedischen Investor Kinnevik kontrollierte "Global Fashion Group (GFG)" ist im ersten Halbjahr deutlich gewachsen . Die Holding, die Zalando-Klone in 24 Ländern betreibt, steigerte den Umsatz währungskursbereinigt um 19,6% auf 534,7 Mio. Euro. Besonders hohe Zuwächse gab es im asiatischen Raum, während man Russland mit einem Wachstum von 5,4 Prozent nicht richtig vorangekommen ist. Insgesamt sank der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 43,9 Mio. Euro auf 39,1 Mio. Euro.

INTERNATIONAL

Nachdem die New York Times zuerst darüber berichtet hatte, dass sich Alibaba-Gründer Jack Ma bereits heute aus dem von ihm gegründeten Unternehmen zurückziehen wolle, schlugen die Wellen in den Medien hoch. Demnach wolle sich der wohlhabende Gründer wie Bill Gates in Zukunft philanthropischen Projekten widmen. Inzwischen vermeldet Alibaba , dass Jack Ma sein Amt erst in einem Jahr niederlegen werde. Nachfolger wird Daniel Zhang (CEO der Alibaba Group).

Die Eigentümer des französischen Luxuskonzerns Kering sind darin interessiert, für 50 Mio. Dollar (43,1 Mio. Euro) Aktien von Farfetch im Rahmen des IPO zu erwerben. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Eine bindende Vereinbarung sei noch nicht getroffen. Die Holdinggesellschaft der Familie Pinault ist neben der Kering-Gruppe (Gucci und Bottega Veneta) unter anderem noch an Puma, dem Auktionshaus Christie’s und dem Weingut Château Latour beteiligt.

TRENDS & FAKTEN

Die EU-Finanzminister wollen bis Ende des Jahres Ergebnisse bei der stärkeren Besteuerung von Digitalriesen wie Google und Co vorweisen. Während klassische Unternehmen in Europa mehr als 20 Prozent an Unternehmenssteuern zahlen, beträgt diese Last bei Digitalunternehmen nur etwa die Hälfte. Ein Vorschlag lautet, für Digitalfirmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Mio Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Mio Euro in Europa drei Prozent Umsatzsteuer zu erheben.

Gemeinsam mit dem US-Modeberater Tim Gunn wird Heidi Klum eine "Reality-Fashionshow" für Prime Video entwickeln . Inhaltlich gibt es zur neuen Show noch nicht viele Details. Ansprechen will Amazon damit ein globales Publikum, dem dann auch das passende Einkaufserlebnis geliefert werden soll. Wann die neue Show zu sehen sein wird, ist noch unklar, da aber von "Entwicklung" die Rede ist, dürfte sich der Start noch eine Weile hinziehen.



Start-up des Tages Chinesische Touristen sind konsumfreudig. Lästig für sie: Die Mehrwertsteuer-Rückerstattung ist in Europa besonders kompliziert. Die App " Safety Tax Free " für Händler will das ändern.

Warum sollte man von Mobile Payment oder gar Bezahlen via Gesichtserkennung träumen, wenn schon ein stabiles Wlan flächendeckend in Deutschland nicht selbstverständlich ist, man in manchen Geschäften vor die Tür müsste, um überhaupt Netzverbindung zu haben, und Kartenzahlungsoptionen im mittelständischen Handel und vor allem kleineren Handel noch unterrepräsentiert sind, fragt sich Iki Kühn: Datenstriptease und digitale Erstklässler – Warum für den Handel bei Mobile Payment Tempo angesagt ist

