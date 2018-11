Eben kurz Bescheid geben, dass es etwas später wird oder den Ort für ein Meeting noch einmal schnell updaten – mithilfe von Textnachrichten kein Problem. Schnelle und einfache Kommunikation ist dank Smartphone von Person zu Person immer und jederzeit möglich. Warum also nicht von Person zu Unternehmen? Das dachten sich auch Andreas Hardt und Magomed Arsaev und gründeten das Start-up 12booked.

Kommunikation und Vision für den Handel

Über 12booked Segment: smart communication

Sitz: Hannover

Gründung: 2017

Gründer: Andreas Hardt, Magomed Arsaev

Mitarbeiter: 3







© 12booked.com/one.two GmbH

Das ist 12booked

Über etailment Start-ups

Derzeit bietet das Start-up die Möglichkeit, Terminvereinbarung mit einer einfachen Textnachricht zu machen. Mithilfe einer intuitiven, KI-gestützten Lösung ist es Endkunden und Dienstleistern möglich, ihre Termine rund um die Uhr vollautomatisch zu vereinbaren und zu verwalten.Mit einer Nachricht wie „Haare schneiden morgen ab 16 Uhr“ wird der Terminwunsch mit dem Kalender des Dienstleisters abgeglichen und in Echtzeit bestätigt. „Das spart Zeit und Nerven und der Dienstleister profitiert neben der Kundenbindung von der Kostenreduzierung, Mitarbeiterunterstützung und Ressourcenoptimierung”, erklärt Hardt. Derzeit arbeiten sie mit Friseuren, Physiotherapeuten, Rechtsanwälten und Notaren zusammen.An der Basis birgt 12booked Potenziale für eine Veränderung der Kommunikation mit Unternehmen. Im Fokus: Service und die Einsparung von Ressourcen in diesem Bereich.Ob Rückfragen zum Sortiment einer Filiale, zu Themen wie Garantie oder die Kommunikation im Bereich der Logistik – mit 12booked könnte der erste Schritt weg von langen Wartezeiten in Telefonwarteschlangen und Co. hin zu Message-basiertem-Service getan sein.Denn heute schon können Unternehmen anhand der Software Kundensupport ohne Telefon und ständige Unterbrechung der Arbeit leisten und das Abrufen von Informationen zu Öffnungszeiten, Bezahlmöglichkeiten und Produkten gewährleisten.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de