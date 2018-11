Warum sollten sich Händler auf Amazon nur mit den nötigsten Informationen zufrieden geben, die Amazon bereit stellt? Amalytix will die Lücke schließen und stellt Händlern Daten zu ihren Aktivitäten zur Verfügung.

Über Amalytix Segment: Business Intelligence

Sitz: Köln

Gründung: 2016

Gründer: Trutz Fries

Mitarbeiter: 3

© Amalytix

Auf Augenhöhe mit Amazon



Unter



Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Der Riese Amazon stellt stationäre Händler vor immer neue Hürden. Dennoch ist und bleibt der Marktplatz neben wenigen anderen Playern auch für stationäre Händler das E-Commerce-Mekka überhaupt.Viele Händler bieten ihre Eigen- und Fremdmarken deshalb zusätzlich auf dem Marktplatz an. „Amazon stellt den sogenannten "Marketplace Sellern" jedoch nur die nötigsten Informationen bereit. Informationen zu Umsatz-, Absatz- und Preisentwicklungen, relevanten Wettbewerbern, Rezensionen, Sichtbarkeit, Lagerbestand und vieles mehr fehlen”, moniert Trutz Fries, Gründer von Amalytix Das Start-up hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu füllen und überwacht die Handelsaktivitäten der Händler. Daten werden dabei in Dashboards und Tabellen aufbereitet. Auf diese, in einem einfachen User Interface bereitgestellten Daten können Händler dann zugreifen, um ihren Auftritt zu optimieren.Eine ausgefeilte Alarm-Funktion benachrichtigt den Händler, sobald für diesen Handlungsbedarf entsteht. Auf diese Weise können auch schlank aufgestellte Händler die Komplexität, die das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon erfordert, meistern und agieren so laut Amalytix auf Augenhöhe mit Amazon selbst.Auch das "Fulfillment by Amazon" Programm wird von Amalytix unterstützt. Nicht zuletzt ermöglicht es Amalytix, die Pay-per-click-Kampagnen auf Amazon zu meistern, durch die Händler für Zusatzumsatz sorgen können.Die in Köln entwickelte Software deckt dabei alle europäischen und nordamerikanischen Marktplätze Amazons ab.