Influencer Marketing soll so einfach buchbar werden, wie eine Anzeige und gleichzeitig planbar, messbar und transparent.

Das BuzzBird- Gründerteam rund um TV-Moderator Andreas Türck hat es sich zur Aufgabe gemacht, als One-Stop Solution das Influencer Marketing planbar, messbar und transparent zu machen.Die Gründer kommen aus den Bereichen Media-Agentur, Technologie, Fernsehen und einem der ersten deutschen YouTube Original Channels. Durch den vielseitigen Background verstehen die Macher hinter BuzzBird beide Seiten – die der Creators und die der Werbetreibenden.Neben der Expertise sind Daten das große Pfund des Berliner Startups: Vom Briefing bis zum Reporting wird datengetrieben gearbeitet, um Effizienz in die Media-Welt zu bringen. Ein Matching-Algorithmus hilft, mit wenigen Klicks den passenden Influencer zu finden, ein automatisierter Assistent unterstützt beim Kampagnenbriefing.Der Echtzeit-Datenzugriff auf die Analytics des jeweiligen Social-Media-Profils macht den Erfolg der Kampagne direkt nachvollziehbar. Die Influencer wiederum können selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen und sich auf die Kampagnen bewerben, die zu ihnen passen.Gründer Felix Hummel versteht BuzzBird nicht als Agentur oder Marktplatz, sondern als einzigartige Software, die Influencer Marketing vereinfacht und verständlicher macht.„Mit BuzzBird haben wir eine Blaupause für den gesamten Werbemarkt geschaffen. Unser Angebot ist die Antwort auf eine Frustration, die vorhanden war”, erklärte Hummel gegenüber Horizont.net.Seit Ende 2017 ist ProSiebenSat.1 als starker Partner mit an Bord: 42 Prozent an BuzzBird gehören dem Medienhaus. Mittlerweile zählen global agierende Firmen wie Sky Deutschland, Procter & Gamble, FERRERO und Nestlé zu BuzzBirds Kunden.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de