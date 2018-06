Plattformen zum Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen gibt es schon länger und sind nichts anderes, als ein digitales Schwarzes Brett. Damit hat Carmato nichts zu tun. Carmato nutzt die digitalen Möglichkeiten voll aus – und bietet Händlern wie Privatpersonen eine voll-digitale Komplettlösung inklusive Stilberater oder 360 Grad Suche.

Das ist etailment Start-ups

Der Online-Vertriebskanal Carmato.de wurde 2017 in Bonn gegründet und bietet Usern ein digitales Preisvorschlags- und Bietesystem sowie einen Onlinekauf für Fahrzeuge. Mit der Implementierungen von allen relevanten Services wie Finanzierungen oder Reparaturkostenversicherungen gilt Carmato als Full-Service-Anbieter.Besonders ist die Kaufberatung, der Carmato Styleberater. Hierbei werden die Verhaltenstendenzen und Kaufpräferenzen des Käufers mit den Marken- und Modellcharakteristika der inserierten Fahrzeuge gematched. Das angestrebte Ergebnis: auf den potenziellen Konsumenten zugeschnittene und individualisierte Kaufvorschläge von Fahrzeugen.Diese können mit der 360°-Suche auf Wunsch noch weiter verfeinert werden. Hier können Fahrzeuge nach monatlichem Budget, Reichweiten, Maßen und Raum oder nach technischen Daten wie beispielsweise Tankinhalt und Reichweiten gefiltert werden – die bedarfsbezogene Suche wird somit auf die individuellen Bedürfnisse des Kaufinteressenten zugeschnitten.Der Vorteil für die Fahrzeugverkäufer und -käufer: Es entstehen keine Einstellkosten oder Gebühren für die Nutzung. Erst bei einem erfolgreichen Kaufabschluss erfolgt eine Vermittlungsgebühr des Verkäufer an Carmato.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.