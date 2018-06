Klar, ein Büro in Berlin, New York oder San Francisco macht mehr her, als im Rodgau oder Niederbayern. Zu teuer? Clevver macht's ohne Umzug möglich – und liefert den kompletten Service.

Über Clevver Segment: Internationalization as a Service

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2013

Gründer: Sven Hecker, Christian Hemmrich

Mitarbeiter: 25

Investoren: Cornelius Boersch, Volker Rofalski, Andreas Perreiter

© Clevver

Mehr als 40 Standorte im Angebot

Das ist etailment Start-ups

Im Zuge der Globalisierung expandieren immer mehr kleine und auch große Unternehmen in die weltweiten Großstädte. Gerade für internationale Geschäfte ist dies ein enormer Vorteil, weiß Clevver , denn ausländische Kunden bevorzugen oftmals doch den Service der Firma mit Sitz in San Francisco oder Berlin gegenüber dem des Unternehmens aus dem kleinen Fünftausend-Einwohner-Dorf vor den Toren Darmstadts oder dem Co-Working Space in Neu Delhi.Mit virtuellen Büros erhalten kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, ohne einen tatsächlichen Ortswechsel international in den Weltmetropolen zu agieren. Das Berliner Startup Clevver widmet sich seit 2013 der Aufgabe, den Vorurteilen gegenüber diesen oft als unseriös dargestellten „Briefkastenfirmen“ entgegenzuwirken und hilft Unternehmen dabei, sich mithilfe von Virtual Offices international aufzustellen.Ohne Organisationsstrukturen zu verändern und zusätzliche, teure Büroräume mieten zu müssen, erlaubt es Clevver, virtuelle Adressdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich zu den Postadressen können aktuell auch weltweit VoIP-Telefonnummern gebucht werden.Vom Onlineshopbetreiber, der seine Marke international etablieren möchte, über den Blogger, der kein Interesse daran hat, seine Privatadresse im Impressum anzugeben, bis hin zur Privatperson, die auf große Weltreise geht und trotzdem immer up to date bleiben will: Bereits mehr als 9.000 verifizierte Geschäfts- und Privatkunden nutzen die virtuellen Büros und Briefkästen von Clevver an einem von derzeit mehr als 40 Standorten auf fünf Kontinenten.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.