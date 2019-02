Statt händisch Containerfreigaben zu erledigen, digitalisiert Conlog den Prozess, der über eine internationale Kommunikationsplattform für die Supply-Chain-Teilnehmer zugänglich ist. So sollen Behälter innerhalb eines Tages freigegeben werden können.

Über Conlog

Sitz: Berlin & Hamburg

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Moritz Dassing & Martin Orthen

Mitarbeiter: 2-10

Investoren: Bootstrapped & Next Logistics Accelerator

In guter Zusammenarbeit

Die Containerflut in den internationalen Häfen nimmt stetig zu, doch der Informationsfluss hinkt oft noch hinterher. Nicht selten geschehen die Freigabeprozesse noch manuell und ziehen sich dadurch in die Länge. Ein Workload, der nicht sein müsste, finden die beiden Gründer von Conlog , Moritz Dassing und Martin Orthen.Ihre Option: Den Containerfreigabe-Prozess digitalisieren und dadurch alle Parteien entlasten. Ihr Instrument: Eine internationale Kommunikationsplattform für Supply-Chain-Teilnehmer, die die veralteten Prozesse beschleunigt, indem sie Informationsflüsse vordefiniert, Zahlungen direkt verarbeitet und Datenanalyse sowie Prognosen in Echtzeit liefert. Oberstes Ziel von Conlog ist es, dass die Behälter noch am selben Tag freigegeben werden können, an dem der gesamte Prozess startet.Moritz Dassing ist der Logistikexperte, der sich mit Martin Orthen (Inhaber von 55Birchstreet) einen absoluten Experten im Bereich Digitalisierung und Managementberatung als Co-Founder ins Boot geholt hat.Um ihr Ziel voranzutreiben, arbeiten sie eng mit Reedereien und Speditionen zusammen und haben es sich zur Aufgabe gemacht, alle Parteien an einen Tisch zu holen und sie von ihrer Digitalisierungslösung zu überzeugen.Bis dato hat das erst im vergangenen Jahr gestartete Start-up viel positive Resonanz erhalten und wurde jüngst in den zweiten Jahrgang des Next Logistics Accelerators (NLA) in Hamburg aufgenommen – ein gutes Zeichen dafür, dass die beiden Gründer mit ihrer Idee auf dem richtigen Weg sind.