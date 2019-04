Modeeinkauf kann frustrierend sein – die Auswahl ist riesig, doch was genau passt? Ein Großteil einer Bestellung endet deshalb in einer Retoure. Dresslife schafft Abhilfe. Das Programm generiert individuelle Produktempfehlungen, die zu Stil und Passform passen – ähnlich einem persönlichen Stylisten und die Zufriedenheit bei Kunde und Unternehmer steigt.

Über Dresslife Sitz der Zentrale: Hannover

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Dr. Julian Hensolt, Djamal Oucherif

Mitarbeiter: 11

Dr. Julian Hensolt, Co-Founder & CEO von Dresslife erklärt wie's funktioniert und was das Besondere ist.Dresslife generiert Produktempfehlungen für Mode-Onlinekunden, die ihrem persönlichen Stil sowie ihrer Passform entsprechen. Die Dresslife Technologie ermöglicht ein Online Shopping-Erlebnis, wie mit einem persönlichen Stylisten.Dresslife ermöglicht 1-to-1 Personalisierung für Mode mit höchstmöglicher Genauigkeit. Indem menschliches Feedback in eine speziell entwickelte Künstliche Intelligenz integriert wird, generiert die Technologie Produktempfehlungen, die dem persönlichen Stil und der Passform von Onlinekunden entsprechen.Dresslife bietet eine Steigerung der Konversionsraten und eine Verringerung der Retouren im Modehandel um mehr als 15 Prozent. Neben zielgenauen Produktempfehlungen bietet Dresslife durch „Superior Data Analytics“ massives Potenzial zur Optimierung von Produktentwicklung, Bedarfsplanung und Produktion.Mit dem australischen Fashion Retailer Coco Ribbon sind wir zunächst B2B live gegangen. Im Anschluss haben wir uns auf die Entwicklung der Dresslife B2C App fokussiert, um direktes Feedback vom Endverbraucher zu erhalten und schneller iterieren zu können.Aktuell bereiten wir den Launch zweier großer Händler (mit über 100 Millionen Euro Umsatz) in Deutschland und USA vor.Wir sind vor allem an der Zusammenarbeit mit führenden Marken und Retailern in Deutschland und den USA interessiert, die den Nutzen von neuen Technologien verstehen und schnell in der Umsetzung sind.Ein Start-up aufzubauen und voranzubringen, braucht Zeit sowie ein gutes Maß an Überlegtheit. Dies betrifft die Etablierung und Optimierung von Prozessen auf der Entwicklungs- wie der geschäftlichen Ebene. Jedes neue Learning zahlt darauf ein.Wir haben uns die Zeit genommen, unser Produkt auf ein sehr hohes Niveau zu bringen. Hierfür war es notwendig, die Herausforderungen der Branche und unsere Zielkunden immer wieder zu analysieren, zu hinterfragen und daraus die notwendigen Optimierungen abzuleiten.Deswegen sind wir uns sicher, dass wir mit Dresslife, die beste Lösung für „1-to-1 Personalization“ im Modebereich bieten.Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Jahr ein 1.000.000 Dollar umfassendes Innovationsprojekt (gefördert durch das Bundesland Niedersachsen/EFRE) aquiriert haben, um mit dem Institut für Künstliche Intelligenz der Leibniz Universität Hannoverzur unsere AI weiter zu entwickeln.Wir konnten den NVIDIA A.I. Retail Prize gewinnen und waren im März Teil des SXSW Release It Pitch.Und natürlich sind wir sehr stolz über das ausgesprochen positive Feedback der Modehändler, mit denen wir weltweit Gespräche führen und/oder eine Integration vorbereiten.Dresslife bietet die weltweit führende Lösung in der 1-to-1 Personalisierung für Mode und hat es hierdurch geschafft, die Umsätze der Modehändler relevant zu steigern sowie einen ökologischen Beitrag geleistet, indem Retouren erheblich gesenkt wurden.