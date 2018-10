Die erste App für ein virtuelles Einkaufserlebnis für faire und nachhaltige Mode: stöbern, inspirieren lassen, kaufen.

Über Faer Segment: Market Network

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Pedro Silva, Petar Djekic

Mitarbeiter: 5

Investoren: keine Angaben

Kauf online abschließen oder via Storefinder Shop vor Ort suchen

Über etailment Start-ups

Nachhaltige und faire Mode zeichnet sich durch Umweltfreundlichkeit der verwendeten Textilien sowie fairen Arbeitsbedingungen während des Herstellungsprozesses aus. Faer verfügt über eine Auswahl an über 13.000 nachhaltigen Modeartikeln und nutzt Künstliche Intelligenz, um das Entdecken und Kaufen von Produkten zu vereinfachen.So können Faer Nutzer beispielsweise Sprachsuche statt Kategorien verwenden, um sich Produkte anzeigen zu lassen. Dadurch entfällt das umständliche Suchen nach der passenden Kategorie und die gewünschte Auswahl ist schneller verfügbar. Mit Hilfe der Faer Bildsuche können Modebegeisterte einen Screenshot – beispielsweise von Instagram – oder ein Foto verwenden, um ähnliche Produkte von nachhaltigen und fairen Modemarken zu finden.Darüber hinaus analysiert die App kontinuierlich die Sozialen Medien, um seinen Nutzern eine aktuelle und inspirierende Auswahl an neuen nachhaltigen Styles und Marken zu präsentieren.Ein nahtloser Übergang zwischen Online- und Offline-Shopping soll dabei stets im Fokus stehen. Wenn Nutzer ein Produkt gefunden haben, das ihnen gefällt, können sie es online über Faer kaufen oder aber mit Hilfe von Faers Local Store Finder nach Pop-Up-Stores und Modeläden ganz in ihrer Nähe finden. Hinter der App steckt das Berliner Start-up Faer, das 2017 von Pedro Silva und Petar Djekic gegründet wurde.„Nachhaltige Modemarken bieten mittlerweile eine ebenso breite Auswahl wie traditionelle Fast-Fashion-Unternehmen", erklärt Petar Djekic, Co-Founder und CEO. „Wir wollen innovative Technologie nutzen, um Kundinnen und Kunden diese Vielfalt auf einfache Weise zugänglich zu machen.“Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.