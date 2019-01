Fashion Cloud sieht sich als die Antwort auf eine Herausforderung, die der Wholesale im Zuge der Digitalisierung zu meistern hat: eine Onlinepräsenz inklusive qualitativem Content sowie ein einmaliges Einkaufserlebnis am POS.

Alles im Griff mit Clara

© Fashion Cloud

Über Fashion Cloud Segment: Fashion Retail Tech

Sitz: Hamburg

Gründung: 2015

Gründer: Martin Brücher, Florian Klemt, René Schnellen

Mitarbeiter: 40





Über etailment Start-ups

Die Lösung der Gründer Martin Brücher, Florian Klemt und René Schnellen: Eine digitale Plattform, auf der Modemarken und Händler Marketingmaterial und Produktdaten schnell und einfach miteinander teilen.Über den Content-Bereich der Plattform greifen Händler unkompliziert auf Bilder und Produktbeschreibungen der Hersteller zu. Gleichzeitig können Hersteller sichergehen, dass ihre Marke ihren Ansprüchen entsprechend präsentiert wird.Neben dem Austausch von Content bietet Fashion Cloud Händlern und Marken die Möglichkeit, das Endlosregal und die kostenfreie Clara App in Anspruch zu nehmen.Durch die sogenannte virtuelle Regalverlängerung können Händler die Lagerbestände der Lieferanten in Echtzeit einsehen, sodass bei Out-of-Stock-Situationen sofort reagiert und nachbestellt werden kann.Die Zahlen sprechen für sich: Das Unternehmen arbeitet mittlerweile mit mehr als 300 internationalen Brands zusammen – dazu zählen Tommy Hilfiger, Marc Cain und Betty Barclay. Zudem sind mehr als 4.000 Händler aus 60 Ländern Teil von Fashion Cloud.Aktuell arbeitet Fashion Cloud an der weiteren Vereinfachung des Order-Prozesses. Mithilfe eines lieferanten übergreifenden Order-Portals soll langfristig sowohl die Vororder als auch die Nachorder über die Plattform möglich sein.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de