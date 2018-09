Die neue Art des Lebensmitteleinkaufs – per App Zutaten entsprechend Rezepten bestellen und über einen Lieferdienst direkt nach Hause kommen lassen. Dafür kooperiert Foodly mit dem Lebensmitteleinzelhandel.

Inspiration und Kochwissen inklusive

Food-Inspirationen gekoppelt mit Content-Commerce

Per Mausklick ressorcensparend nach Hause geliefert

Über etailment Start-ups

Über Foodly versorgt man sich mit einem Klick mit allen Zutaten für leckere Gerichte, inspiriert von Food-Bloggern und anderen Hobby-Köchen. Basierend auf individuellen Empfehlungen kann der Wocheneinkauf ganz bequem gleich mit erledigt werden. Das Start-up aus Berlin schafft damit eine neue Art des Lebensmitteleinkaufs: einfach, persönlich und smart.“Kochen macht Spaß, wenn man weiß, was man kochen möchte, alle Zutaten im Haus sind und garantiert ist, dass das Gericht auch gelingt”, findet Foodly-Mitgründer Hannes Kübel. Als Wirtschaftsingenieur hatte er zu Empfehlungssystemen für Rezepte an der TU Berlin geforscht und kam so auf die Idee der Rezepte-App: “Inspiration, Zutaten und Kochwissen fehlen leider nur allzu oft. Dadurch fällt es Vielen schwer, neue Gerichte zu entdecken und sich abwechslungsreich zu ernähren.”Hier setzt Foodly an. Foodly ist eine smarte Bestellplattform, über die man alle Kochzutaten für persönlich empfohlene Gerichte mit einem Klick bei Lebensmittel-Lieferdiensten bestellen kann. Die Empfehlungen sind abgestimmt auf die individuelle Ernährungsweise sowie die Zutaten im Warenkorb des Nutzers und stets gekoppelt an die aktuellen Verfügbarkeiten beim gewählten Lieferdienst.Mit den App-Empfehlungen geht der Lebensmitteleinkauf nicht nur einfach von der Hand, sondern ist auch nachhaltiger. Befinden sich überschüssige Zutaten im Warenkorb, so empfiehlt Foodly dafür ergänzende Gerichte. Darüber hinaus erlernt das System die individuellen Präferenzen des Nutzers mit der Zeit und passt die Empfehlungen automatisch an.Foodly ist seit August 2018 als kostenlose App für iOS und Android verfügbar. Zum Start sind Lieferungen durch Edeka/Bringmeister und Rewe in mehreren deutschen Großstädten möglich. Deutschlandweite Verfügbarkeit ist bis November mit zwei weiteren Lieferdiensten geplant.Dabei versteht sich Foodly als offene Plattform: "Wir bieten Foodies, Herstellern und Lieferdiensten eine neue Möglichkeit des Content-Commerce und bringen diese in einem einzigartigen Einkaufserlebnis zusammen”, so Kübel. In diesem Sinn finden Nutzer auf Foodly neben eigenen Rezeptentwicklungen auch Gerichte von Food-Bloggern sowie ausgewählte Rezepte von Chefkoch, Europas größter Koch-Community.Weitere Publisher sind schon in PLanung. Foodly verdient an jeder Bestellung, die Nutzer über einen Online-Supermarkt machen, über eine Provision mit.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de