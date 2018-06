Mit FreightHub kann der Kunde die gesamte Fracht-Buchung in wenigen Minuten online abwickeln und über ein Dashboard rund um die Uhr verfolgen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Freighthub Segment: Logistik, SaaS

Sitz: Berlin, Niederlassung in Hamburg

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Ferry Heilemann, Erik Muttersbach, Michael Wax, Dr. Fabian Heilemann

Mitarbeiter: 100

Investoren: Northzone, Cherry Ventures, Global Founders Capital (GFC), Calvary Ventures und La Famiglia





Keine lästigen Formalitäten

Dokumente jederzeit abrufbar

Das ist etailment Start-ups

Frachtversand kann kompliziert sein, wissen die Gründer von Freighthub . Auf ein Transportangebot mussten Kunden bisher bis zu drei Tage warten, für die Buchung eines Containers sind im Branchendurchschnitt 12 bis 14 Abstimmungsschritte per Email, Telefon und Fax nötig.Wenig verwunderlich also, dass sich im Bereich Speditionslogistik zurzeit einige Startups tummeln, die den Prozess digitalisieren und radikal vereinfachen wollen. Neben dem Rocket Internet Venture Instafreight macht auch das Berliner Startup FreightHub von sich reden. „Mit FreightHub soll das gesamte Shipping schneller, einfacher und preiswerter werden“, beschreibt Mitgründer Ferry Heilemann das Unternehmensziel.Mit FreightHub kann der Kunde die gesamte Buchung in wenigen Minuten online abwickeln und über ein Dashboard rund um die Uhr verfolgen. Zur Auswahl stehen bis zu 200 Optionen, darunter verschiedene Routen, die Entscheidung für das schnellste oder das preiswerteste Angebot und alle Nachlauftransportmodi (Bahn, LKW, Binnenschiff) bis zur Tür im direkten Vergleich.FreightHub übernimmt alle notwendigen Formalitäten wie Zollbescheinigungen und Transportversicherungen für den Container- (FCL) und Palettentransport (LCL). Im Nutzerkonto ist eine Übersicht aller Shipments mit zugehörigen Dokumenten, Ladungsdetails und Kosten jederzeit abrufbar.Nach erstmaliger Freischaltung und einer Einführung über Screen Sharing können neue Kunden die Plattform kostenfrei nutzen. Für die eigene Dienstleistung berechnet das Berliner Startup je nach Größe des Kunden und Häufigkeit der Buchung fünf bis 20 Prozent des Auftragsvolumens. Aktueller Schwerpunkt ist die Verbindung Asien-Europa per See-, Schienen- und Luftfracht. Im nächsten Schritt soll die Transatlantik-Route folgen.Mit im Gründerteam sind die beiden Heilemann-Brüder. Sie sind keine Unbekannten in der Startup-Szene: 2009 haben sie bereits gemeinsam DailyDeal gegründet. Das Gutschein-Portal wurde 2011 an Google verkauft.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.