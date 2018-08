Je origineller der Laden, umso mehr Aufmerksamkeit erzeugt ein Händler. Doch wie findet solche Läden? Etwa durch Go-Pop-up, einen Start-up, das europaweit nach solchen Flächen fahndet.

Ob mitten im Stadtzentrum oder in einer Seitenlage: Schicke Quartiere und flotte Pop-up-Stores sind so gefragt wie noch nie. Durch Plattformen wie Go-PopUp wird die Vermittlung der richtigen Ladenfläche für Händler und Marken leichter als je zuvor. Ob kurzfristig, über mehrere Wochen hinweg oder zum vorsichtigen Tasten in noch unbekannte Terrains – Go-PopUp bietet Pop-up-Stores jeglicher Art eine One-Stop-Lösung für Laden- und Gewerbeflächen.

Amsterdam, Barcelona, Paris

Der Service des Berliner Startups beinhaltet das Aufspüren von außergewöhnlichen Orten weltweit, das Finden der perfekten Location, schnelle Online-Buchung bis hin zur sicheren Zahlung. Ganz egal, ob eine Storefläche in Amsterdam, ein Showroom in Barcelona oder eine Galerie in Paris gesucht wird – die Plattform mit mehr als 10.000 Flächen verspricht, das Angebot zu finden, das zu Zielgruppe und Budget passt, und gibt die Möglichkeit, selbst eine Ladenfläche für tausende Marken und Popup-Ideen anzubieten. © Go-Pop-up

Seit 2017 europäischer Marktführer Im Januar 2015 wurde schließlich die offizielle Plattform gelauncht. Heute arbeiten 16 Mitarbeiter im Berliner Büro, weitere Standorte gibt es in Wien, Amsterdam und in Barcelona, wo auch das Headquarter des Startups ansässig ist. 2017 fusionierte Go-PopUp mit dem spanischen Konkurrenten PopPlaces.com und gilt seitdem als europäischer Marktführer. Im März diesen Jahres erfolgte mit der Akquisition des Wiener Popup-Anbieters NextSalesroom die nächste Erweiterung des Flächenportfolios.

Mehr als nur gute Flächen aufspüren

Über Go-PopUp Startup-Name: Go-PopUp

Segment: Real Estate, Retail, PropTech, SaaS

Sitz: Barcelona (HQ), Berlin, Wien & Amsterdam

Gründungsjahr: 2015

Gründer: Karen Prats, David Perez und Patrick Burkert

Zahl der Mitarbeiter: 16

Investoren: k.A.

Website: http://www.gopopup.com

