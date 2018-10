Hoard ermöglicht E-Commerce-Händlern, ihren Kunden die bequemste Zustellung von Bestellungen anzubieten - just in time - ohne Abholung in der Postfiliale oder beim Nachbarn.

Individuell, nachhaltig, kostengünstig

Europaweites Netzwerk

Über etailment Start-ups

Stell dir vor: Du hast etwas im Internet bestellt und möchtest dein Paket genau… JETZT haben! Hoard macht das möglich. Die Plattform für On-Demand-Lieferungen von Online-Bestellungen arbeitet mit lokalen Geschäften zusammen, in denen Pakete dezentral zwischengelagert werden. Der Kunde kann seine Lieferung dann von dort per Fahrradkurier anfordern. Ganz bequem, schnell und zum Wunschzeitpunkt.Hoard ermöglicht es E-Commerce-Händlern, ihren Kunden die bequemste Zustellung von Bestellungen anzubieten: Keine Pakete mehr beim Nachbarn abholen, kein Schlangestehen in der Postfiliale. Genauso unkompliziert werden auch Rücksendungen direkt beim Kunden abgeholt.Die Hoard-Lieferoption kann über eine API in jeden E-Commerce-Shop integriert werden. Lokale Geschäfte sowie Kuriere profitieren als Partner von Hoard.Hoard wurde von Anthony Forsans, Johannes Hollmann, Sebastian Obentheuer und Arne Petersen gegründet, um die Logistik in Städten radikal zu vereinfachen und Verkehr sowie CO2-Ausstoß zu reduzieren.Mit seinem Netzwerk in mehr als 20 Städten in ganz Europa löst Hoard bereits seit 2015 die Logistik von Schlüsselübergaben für Airbnb. In Deutschland ist Hoard in Hamburg, Köln und Düsseldorf verfügbar. Seit Sommer 2017 ist das Startup aus Berlin offizieller Logistikpartner von Europas führender Online-Plattform für Mode, Zalando.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.