Heute sind Teams international zusammengesetzt. Wer nach Deutschland kommt, hat einige Hürden zu meistern, angefangen beim Visum und der Wohnungssuche. Unternehmen können ihre künftigen Mitarbeiter dabei unterstützen. Die Softwarelösung von Localyze erleichtert den kompletten Prozess.

Segment: HR, Software

Sitz: Hamburg

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Hanna Marie Asmussen, Lisa Dahlke, Franziska Löw

Mitarbeiter: 10

Investoren: ESF/ BMWi (über exist-Gründerstipendium), Next Commerce Accelerator

Service der Personalabteilung

Das Team von Lokalyze hat eine Softwarelösung entwickelt, die Expats den Umzug nach Deutschland erleichtert. Die drei Gründerinnen haben selbst die Erfahrung gemacht, dass der Umzug in ein neues Land mit großen Herausforderungen verbunden ist, nicht nur für die Umziehenden, sondern auch für diejenigen, die sie einstellen.Über Localyze werden beiden Seiten die benötigten Informationen bereitgestellt, um den Recruiting-Prozess so effizient wie möglich zu gestalten. Die Software ist flexibel anpassbar, benutzerfreundlich und deckt alle relevanten Themen ab – von Visa über Wohnungssuche bis hin zur sozialen Integration.Der Fokus des Startups aus Hamburg richtet sich zunächst auf Unternehmenskunden, die ihre aus dem Ausland eingestellten Mitarbeiter unterstützen möchten. Langfristiges Ziel der Gründerinnen ist es aber, das Produkt auch dem B2C-Markt zugänglich zu machen, um allen am Prozess Beteiligten einen umfassenden Support zu bieten – zum Abbau bürokratischer Hürden und zur Erleichterung der globalen Mobilität für alle.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de