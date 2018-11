Welchen Einfluss haben mobile Werbekampagnen auf Ladenbesuche? Das Start-up Locarta weiß die Antwort und sieht sich als das Google Analytics für die analoge Welt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Bewegungsdaten per Smartphone

Endlich Antworten

Auf all diese Fragen von Händlern kann Locarta datenbasierte Antworten liefern. Mittels der ausgefeilten Technologie des Start-ups lässt sich so beispielsweise nachvollziehen, ob ein Anstieg der Besucherzahlen eines Geschäfts tatsächlich auf seine aktuelle Werbekampagne zurückzuführen ist – oder doch nur auf das gute Wetter oder eine Veranstaltung in der Gegend.

Über etailment Start-ups

Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages – Relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen!

In der digitalen Welt lässt sich das Nutzerverhalten mittlerweile minutiös messen. Von der Page Impression bis zum Checkout – alles ist für den Händler und seine Marketingabteilung nachvollziehbar. Ganz anders sieht es in der Offline-Welt aus. Dem stationären Handel stehen deutlich weniger Informationen über das Kundenverhalten zur Verfügung. Hinzu kommt, dass sich die vorhandenen Datenquellen häufig nicht miteinander verknüpfen lassen.Locarta liefert den fehlenden Baustein, um die reale Welt ebenso messbar zu machen wie die digitale. Mittels einer App erhebt das Start-up durch sein Smartphone-Panel anonymisierte Bewegungsdaten von fast zwei Millionen Nutzern alleine in Deutschland und leitet daraus präzise Ladenbesuche ab.Das Smartphone agiert dabei als Bindeglied zwischen Online und Offline, so dass das Nutzerverhalten in beiden Welten verlässlich miteinander verknüpft werden kann.Wie erfolgreich ist meine digitale Kampagne darin, zusätzliche Besuche und Umsätze in meinem stationären Geschäft zu generieren?Wo wohnen meine bestehenden und potenziellen Kunden?Wo kann ich sie mit Außenwerbung optimal erreichen?Wer besucht meine Geschäfte?Wie stehe ich im Vergleich zum Wettbewerb da?Mit ihrem Geschäftsmodell konnten die Gründer unter anderem Ex-StudiVZ-Chef und i2x-Gründer Michael Brehm als Investor überzeugen.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de