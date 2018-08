Alle Welt kommuniziert per WhatsApp, iMessage oder Facebook-Messenger. Diese Kanäle lassen sich auch gut für den Austausch zwischen Unternehmen und Kunden nutzen. Das Start-up Mesiac hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt.

Das 2016 in Hamburg gegründete Start-Up Mesaic hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von modernsten Messenger-Technologien Unterhaltungen, Transaktionen, Services und direkte persönliche Beziehungen zwischen Kunden und Unternehmen so intuitiv, barrierefrei und nutzbringend wie möglich zu gestalten.



Mesaic ist aus dem B2C-Startup Veloyo hervorgegangen, welches dafür sorgte, dass Fahrrad-Reparaturen schnell und unkompliziert vermittelt werden konnten und der Service rund um die Uhr durch einen gelungenen Customer Service begleitet wird.

Unternehmenswandel: Von B2C zu B2B

"Schon mit der Gründung von Veloyo war es unser Ziel, Kundeninteraktion, -beziehung und -service zu verbessern. Veloyo war für uns eine sehr gute Möglichkeit, unsere Hypothese zu validieren, wonach digitale Kanäle zu einem besseren Kundenerlebnis führen. Nun gehen wir mit Mesaic konsequent den Weg weiter, um Online- und Offline-Aktivitäten zu verknüpfen und zu digitalisieren – hin zu einem konsistenten Kundenerlebnis", erklärt Co-Gründer und Geschäftsführer Sebastian Kellner die Wandlung von einem B2C- zu einem B2B-Unternehmen.



Mesaic stellt eine auf Messenger-Technologie basierende Plattform bereit und entwickelt für seine Kunden Prozesse, die dafür sorgen, dass Fragen schneller beantwortet, Transaktionen einfacher durchgeführt und Probleme unkomplizierter gelöst werden können.

Zwei Millionen Euro von Müller Medien

Über Mesiac Name: Mesaic

Segment: SaaS

Sitz: Hamburg

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Sebastian Kellner, Niko Uphoff

Zahl der Mitarbeiter: ca. 30

Investoren: Müller Medien

Webseite: https://www.mesaic.co/de/

Das ist etailment Start-ups

"Messenger wie WhatsApp, Apples iMessage oder auch der Facebook Messenger gehören heute zu den populärsten Kanälen in der Kommunikation. Wer als Unternehmen hier mit seinen Kunden interagiert, macht es ihnen nicht nur einfach, sondern kann auch von diversen Automatismen profitieren", sagt Kellner.Mit seiner SaaS-Lösung ermöglicht es Mesaic Unternehmen daher, ihre Kunden dort abzuholen, wo diese ohnehin unterwegs sind, und die Kommunikation persönlicher und damit vor allem kundenfreundlicher zu gestalten. Mit diesem Ansatz konnte das junge Unternehmen unter anderem bereits Hermes und die Michelin-Tochter Euromaster überzeugen.Im März 2018 gelang Mesaic dann ein finanzieller Meilenstein: Der Investmentarm von Müller Medien steckte eine Seed-Finanzierung in Höhe von zwei Millionen Euro in das Startup. Zudem ging es mit dem Mentoring-Programm des German Accelerator ins Silicon Valley.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de