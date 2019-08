Ware als Sicherheit: Myos wendet Grundsätze der Immobilienfinanzierung auf den Handel an. Das Fintech geht damit bei der Bewertung von Risiken und Sicherheiten neue Wege, die mit E-Commerce-Marktplätzen wie Amazon erst möglich wurden.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Myos Sitz der Zentrale: Berlin

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Sebastian Funke, Mark Hartmann, Nikolaus Hilgenfeldt, Benjamin Schickert

Investoren: Mountain Partners, Berlin Technologie Holding, diverse Angel-Investoren

Mitarbeiter: ca. 25

Homepage: https://myos.co/

Start-ups ohne Buzzwords:

Myos-Gründer und -CEO Nikolaus Hilgenfeldt erklärt, wie sich sein Unternehmen von der Konkurrenz abhebt und Händlern maßgeschneidert und flexibel zu mehr Umsatz und Gewinn verhelfen will.Myos unterstützt Händler mit Kapital. Dabei schauen wir uns die Produkte an, die der Händler einkauft und verkauft, um unser Risiko einzuschätzen. Diese Produkte nehmen wir dann auch vertraglich als Sicherheit für unsere Finanzierung. Wie beim Immobilienkredit, nur mit Handelsprodukten statt Gebäuden. Durch den Fokus auf Produkte können wir auch kleine und unerfahrene Händler unterstützen, die sonst keinen Zugang zu Kapital haben. Die Finanzierung läuft dann ab wie im Pfandleihhaus: Wir erhalten die Produkte, der Händler das Geld. Immer wenn er einen Teil des Geldes zurückzahlt, erhält er einen Teil der Produkte für den Verkauf. Weil wir die Produkte als Sicherheit haben, verzichten wir auf persönliche Haftung oder Garantien des Händlers.#Myos ist die erste #Finanzierung für #Händler, die alleine auf Handelsprodukten basiert. Frei einsetzbar, komplett flexibel rückzahlbar und ohne persönliches Risiko oder Bürgschaft. Wir ermöglichen es Händlern mit guten Produkten schneller zu wachsen.Händler zahlen nicht in Raten zurück, sondern ganz flexibel dann, wenn sie schon Umsatz mit den finanzierten Produkten gemacht haben. Dadurch können sie komplett working-capital-neutral arbeiten. Und das Ganze ohne persönliches Risiko.Seit dem Start Mitte 2018 haben wir über 100 kleinere und größere Händler von unserem Modell überzeugen können. Viele davon buchen bereits ihr zweites oder drittes Projekt bei uns.Mit Alibaba, der Plattform mit der größten Bedeutung für den globalen Handel.Frühzeitig den Fokus auf Skalierbarkeit der Prozesse und Systeme zu legen, da gerade bei schnellem Wachstum an dieser Stelle Engpässe und hoher manueller Aufwand entstehen können.Dem Business-Team ein schlagkräftiges Tech-Team an die Seite gestellt, um die operative Skalierbarkeit sicherzustellen.Wir sind ja noch jung, aber die "Wiederkaufsrate" von über 75% spricht schon für unser Finanzierungsprodukt.In drei Jahren an die Spitze - Wie das Berliner FinTech Myos Europas führender Wachstumsfinanzierer für Händler wurde.

Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de

Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen!



© PayPal Finanzierung Kredite für Kleinunternehmen: PayPal demokratisiert Finanzdienstleistungen PayPal führt seinen unkomplizierten Businesskredit nun auch in Deutschland ein. Das Genehmigungsverfahren dauert nur ein paar Klicks: Der Finanzdienstleister verlässt sich allein auf seine Daten. Und vielleicht wird die Kreditvergabe wie in den USA auch hier zu einer nächtlichen Angelegenheit. Mehr lesen



© fotolia Crowdlending 1,2,3 - deins! So steht die Finanzierung in 48 Stunden In den vergangenen Jahren boomten FinTechs weltweit. Auch in Deutschland übernehmen sie Leistungen, wie die Kreditvergabe im Mittelstand, die bislang fest in Hand der traditionellen Banken waren. Mehr lesen



© Fotolia / arrow Finanzierung Wie Unternehmer klassische Bankkredite umgehen können Handelsunternehmen und Finanzierung - das läuft oft nach einem Muster ab: das erstbeste Angebot wird genommen. Keine andere Branche ist so träge. Dabei kann man beim Geld leihen viel Geld sparen - zwei Onlineplattformen zeigen, wie es geht. Mehr lesen

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de