Über die Mobile-Retail-Plattform will NewStore Händlern ermöglichen, dass Konsumenten online ihr Wunschprodukt aussuchen und per App erfahren, welcher lokale Händler es vorrätig hat und wann es abholbereit ist.

Über NewStore Segment: RetailTech

Sitz: Berlin

Gründung: 2015

Gründer: Stephan Schambach

Mitarbeiter: 140

Investoren: Activant Capital, General Catalyst, Stephan Schambach

Echtes Einkaufserlebnis per App

Über etailment Start-ups



Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Das Credo unserer Zeit: immer und überall erreichbar – das gilt auch für Konsumenten. An einer Stelle aber stoppt die Transformation zur durch und durch mobilen Gesellschaft: beim Handel.Diesen Umstand hat Seriengründer Stephan Schambach – einer der Köpfe hinter Demandware und Intershop – zum Anlass genommen, ein neues Unternehmen zu gründen: NewStore Im Fokus der Idee steht die Annahme, dass Konsumenten nicht mehr über ihre stationären, sondern ihre mobilen Adressen – ihre Smartphones – erreichbar sind. Das Ziel: Omni-Channel von einem Buzzword in eine Strategie für Umsatzwachstum zu verwandeln.NewStore hat eine Mobile-Retail-Plattform entwickelt, die es Händlern und Brands ermöglicht, jederzeit und überall verkaufen zu können und dabei Endverbrauchern ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten.Das Prinzip ist simpel: Konsumenten können online ihre Wunschprodukte aussuchen und treten per App ganz einfach mit lokalen Händlern in Kontakt. Anhand einer Push Notification wird mitgeteilt, wann und wo das Produkt abgeholt werden kann. Sobald der Kunde in der Nähe ist, erhält das Personal vor Ort eine Benachrichtigung.Das System kann dabei in bestehende E-Commerce-Systeme integriert werden. „NewStore ermöglicht erstmals echten Omni-Channel- inklusive One-Touch-Kauf, die Grundlage für einen skalierbaren Kundenstamm und On-Demand-Bereitstellung, alles optimiert für kleine Bildschirme von Smartphones und Tablets”, verspricht Schambach.