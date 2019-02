Wer hat nicht schon einmal die Stirn gerunzelt über die unglaublichen Mengen an Verpackungsmüll, die im Onlinehandel anfallen? Wie wäre es daher mit einem pfandbasierten Mehrwegsystem für Versandverpackungen?

© RePack

Über RePack Segment: E-Commerce, Logistik, Verpackung

Sitz: Helsinki, Amsterdam, Hamburg

Gründungsjahr: 2011

Gründer: Jonne Hellgren, Juha Mäkelä, Petri Piirainen

Mitarbeiter: 10

Auszeichnungen: Nordic Council Environment Prize - Gewinner 2017, Design Intelligence Award - Bronze 2017, Werkstatt N - Auszeichnungen 2016, 2017, Climate KIC Venture Competition - Nordic Winner 2015, White Bull Innovation Award - Gewinner 2015, Green Alley Award - Gewinner 2014

Webseite: www.originalrepack.com

Wie funktioniert es?

© RePack

Genau das hat sich Juha Mäkelä vor acht Jahren auch gedacht, als er bei einem Projekt bei der finnischen Post die ungeheuren Mengen an Verpackungsmüll vor Augen geführt bekam. Der heutige RePack-Chefdesigner konnte seine Kollegen Petri Piirainen und Jonne Hellgren schnell von der Vision überzeugen, den Onlinehandel vom Verpackungsmüll zu befreien.RePack ist dabei viel mehr als eine intelligent designte Verpackung: ein komplettes Mehrwegsystem mitsamt Rückführungslogistik, Reinigungs- und Aufbereitungsservice und einem eingebauten Affiliatesystem. Onlineshops können ihre Ware statt in Einwegkartons nun in Mehrweg-RePacks an ihre Kunden versenden. Dabei entscheiden die Shops selbst, ob sie alles in RePacks versenden oder dies als Option anbieten.Nach Erhalt der bestellten Ware kann der Kunde die leere RePack-Verpackung ganz einfach auf Briefformat zusammenfalten und kostenfrei über jeden Briefkasten dieser Welt in den Kreislauf zurückführen. Als Gegenleistung erhält er sogar noch einen Einkaufsgutschein, der in jedem teilnehmenden Shop eingelöst werden kann, sobald der RePack eingegangen ist.Die aus recyceltem Polypropylen bestehende Mehrwegverpackung wird aufbereitet und gereinigt und ist dann für die nächste Bestellung bereit. Bis zu 20 Mal kann sie wiederverwendet werden und spart damit gegenüber herkömmlichen Versandverpackungen bis zu 80 Prozent CO2 und 96 Prozent Müllvolumen ein.Mittlerweile versenden etwa 40 Onlineshops in zehn europäischen Ländern ihre Ware in RePacks. Für den Launch in UK ist alles vorbereitet, darüber hinaus laufen gerade erste Piloten in den USA und Australien. Mit den Soft-Verpackungen liegt der Fokus derzeit auf der Textilbranche, aber für weitere Branchen wie zum Beispiel Schmuck, Kosmetik und Lebensmittel werden bereits neue Verpackungsdesigns ausprobiert.Dass das Start-up damit den richtigen Nerv getroffen hat, zeigen auch die vielen Auszeichnungen, wie der Green Alley Award oder Design Intelligence Award, die das finnische Unternehmen bisher erhalten hat.