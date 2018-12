Parcel.one bündelt Auslandssendungen aller angeschlossenen Händler. Ein ständig lernender Algorithmus wählt je nach Paketeigenschaften und Kundenvorgaben für jede einzelne Sendung den idealen internationalen Zustelldienstleister und die beste Versandoption.

Ein Vertragspartner weltweit

Über Parcel.one Segment: Logistik, Cross-Border-Commerce

Sitz: Butzbach bei Frankfurt

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Micha Augstein und Evgenij Bazenov

Mitarbeiter: 29

Investoren: vollständig eigenfinanziert

Durch den Online-Handel steigt auch der internationale Versand. Lösungen für den Cross-Border-Commerce sind daher zu einem spannenden Bereich für Start-ups geworden.Eines dieser Jungunternehmen, die Händlern den grenzüberschreitenden Versand vereinfachen wollen, ist Parcel.one . Das 2016 gegründete Start-up aus der Nähe von Frankfurt versteht sich als Logistikexperte für den grenzüberschreitenden Onlinehandel.So geht's: Der Versender erhält zwecks Nachverfolgung eine einheitliche Trackingnummer für alle Zustellpartner und muss nur ein Label verwenden. Darüber hinaus ist Parcel.one der einzige Ansprech- und Vertragspartner für alle Märkte – Einzelverträge mit Logistikunternehmen und entsprechende Systemintegrationen entfallen.Das Ergebnis: Online-Händler können ihre Kosten und den Organisationsaufwand für Auslandssendungen deutlich senken.„Vor allem Händler mit einem umfangreichen und differenzierten Warenangebot in wechselnden Verpackungsgrößen und mit Bestellungen aus dem Ausland verlieren oft viel Zeit mit der Auswahl des passenden Paketdienstleisters“, weiß Micha Augstein, Gründer und CEO des Unternehmens.Mit Parcel.one entfällt dieser aufwändige Prozess. Händler gewinnen so wertvolle Kapazitäten für ihr Kerngeschäft zurück. „Wir arbeiten in puncto Paketzustellung an Endkonsumenten nur mit namhaften und besonders zuverlässigen Partnern zusammen.Die Auswahl des idealen Zustelldienstes erfolgt nicht nur unter Kostengesichtspunkten, sondern auch mit Blick auf das Gesamtergebnis und einen zufriedenen Kunden“, sagt Evgenij Bazenov, Co-Founder und COO. Deshalb kooperiert das Unternehmen oft mit lokalen Zustellpartnern, die sich mit den Gegebenheiten vor Ort besonders gut auskennen, regional sehr bekannt sind, das beste Retourennetz haben oder etwa auf den Onlinehandel spezialisiert sind.Im vergangenen Jahr hat sich Parcel.one zudem mit dem Shipping Service Provider Shipcloud zusammengetan: Durch die strategische Partnerschaft der beiden Startups sollen Kunden das ganze Thema Versandlogistik gebündelt angehen und abhaken können.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de